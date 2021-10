Ein 38-jähriger Taxifahrer ist von einem unbekannten Fahrgast in Berlin-Tegel von hinten mit einem Messer in den Hals gestochen worden. Er wurde in einem Krankenhaus notoperiert, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr soll nicht mehr bestehen.

Der Unbekannte war demnach am frühen Donnerstagmorgen am Potsdamer Platz in das Taxi gestiegen und damit Richtung Tegel gefahren.

Bei einem Halt an der Kreuzung von Kamener und Werdohler Weg gegen 2 Uhr stach der Unbekannte zu und flüchtete mit der Geldbörse des Fahrers in Richtung Flughafensee. Das Raubkommissariat ermittelt. (Tsp, dpa)