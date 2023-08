Bücherboxx an Holocaust-Gedenkort ausgebrannt Festnahme im Zusammenhang mit Anschlagsserie in Berlin

Die Polizei hat nach Tagesspiegel-Informationen eine Person im Zusammenhang mit der jüngsten antisemitischen und queerfeindlichen Anschlagsserie in Berlin festgenommen. Ob diese Person an allen drei Taten vom vergangenen Wochenende beteiligt war, ist noch unklar.

Am Samstag gab es einen Brandanschlag auf die „Bücherboxx“ am Gleis 17 im Grunewald, dem Gleis, auf dem der Transport von Juden in die Vernichtungslager der Nazis begonnen hat. Die „Boxx“ brannte dabei völlig aus.

Einen weiteren Anschlag am Samstag gab es auf das Denkmal für die im Nationalsozialismus verfolgten Homosexuellen. Dabei wurde ein brennender Gegenstand auf das Denkmal geworfen. Das Denkmal ist videoüberwacht.

Am vergangenen Montag wurde versucht, die Räume von Rad und Tat, einer Initiative lesbischer Frauen, in Brand zu setzen. Dabei wurde die Schaufensterscheibe zerstört, im Innenraum lagen verbrannte und verkohlte Flugblätter.