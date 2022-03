Es muss eine Menge schlecht laufen, wenn die bundesweit höchsten Bildungsausgaben nicht zum Erfolg führen, sondern zu den bundesweit zweitschlechtesten Schülerleistungen. Aber was läuft denn da nicht in Berlin und warum?

Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Maroldt und die Bildungsredakteurin Susanne Vieth-Entus sind in ihrem gemeinsamen Buch „Klassenkampf. Was die Bildungspolitik aus Berlins Schuldesaster lernen kann“ diesen Fragen nachgegangen. Um die Antworten geht es bei der Buchpremiere mit Lesung und Diskussion an diesem Donnerstag in der Urania.

Dabei werden nicht nur die zentralen Bereiche thematisiert, in denen Berlin unter seinen Möglichkeiten bleibt oder sogar in groteskem Ausmaß versagt, wie bei der Versorgung mit Lehrkräften. Es werden auch die Versäumnisse bei der Frühförderung zur Sprache kommen. Denn seit 2008 haben es Politik und Verwaltung nicht geschafft, ein Gesetz umzusetzen, das für Kinder ohne Deutschkenntnisse und ohne Kitaplatz eine verpflichtende Sprachförderung vorsieht.

Solche Beispiele der organisierten Unzuständigkeit führen in der Allianz mit ideologischer Sturheit zu einem der am schlechtesten funktionierenden Schulwesen Deutschlands. Aber wie lässt sich das ändern? Auch darum geht es bei der Vorstellung des Buches, das im Suhrkamp Verlag erschienen ist. Es moderiert Bildungsjournalist Jan-Martin Wiarda.

Veranstaltung: Urania Berlin, An der Urania 17, Schöneberg, 24.3, 19.30 Uhr, Eintritt: 11 €, erm. 9 €.

Infos und Tickets: www.urania.de (Tsp)