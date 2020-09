In einem Satz klingt die Anleitung zum Glücklichsein ganz einfach: „Entdecke wer du wirklich bist und was dein Herz zum Tanzen bringt.“ Er muss es ja wissen, Berlins ältester und wohl bekanntester Hipster Günther Anton Krabbenhöft tanzt fast immer bestens gestylt und gelaunt durch die Straßen und Clubs dieser Stadt. Das Herz? Ein Raver.

Am Dienstagabend hat der 75-Jährige in den Hackeschen Höfen sein erstes Buch vorgestellt. „Sei einfach du“ heißt es und ist ein Ratgeber geworden. „Ein Drei-Sterne-Menü“ für Kopf und Seele, wie Christine Eichel, ebenfalls Autorin und Moderatorin des Abends, sagt.

„Ich hätte niemals gedacht, dass ich meine Geschichte eines Tages aufschreiben würde“, sagt Krabbenhöft selbst. Er freue sich deshalb umso mehr.

171 Seiten ist das Werk lang. Es geht um Mode und Haltung, sein Outing als Vater und die Pflege von Freundschaften, um die von ihm gegründete Urnen-WG („Mach dir deine Endlichkeit bewusst!“) und Respekt („Höflichkeit ist kein Gerümpel von gestern“).

Es geht um das Leben eines Mannes, der in einem kleinen Dorf bei Hannover aufwuchs und eher zufällig in Berlin landete, um dann zu bleiben. Der früh heiratete und eine Tochter bekam und erst im hohen Alter zur Stilikone und zum Clubgänger wurde und damit sein Leben um 180 Grad drehte – „weil es nie zu spät ist“. Man muss nur anfangen.

[Drinnen, draußen und drumherum: Der Tagesspiegel-Newsletter Checkpoint weiß, wo in Berlin etwas los ist. Jeden Morgen neu, kompakt und kostenlos: checkpoint.tagesspiegel.de]

Was Krabbenhöft schreibt, hört sich im ersten Moment absolut simpel und logisch an. „Die berühmte German Angst“ gehöre zu unserem Alltag wie „Senf zur Bulette“. „Viele meinen sich anpassen zu müssen, weil sie befürchten, sonst nicht gemocht zu werden“, heißt es da. Aber Gleichförmigkeit, das habe er selbst gemerkt, ist „ziemlich deprimierend“, und authentisch sein „macht einfach glücklicher“.

[Das Buch "Sei einfach du! - Zum Jungsein bist du nie zu alt" ist am 22. September im HarperCollins-Verlag erschienen und kostet 16 Euro.]

Weil ihm selbst der Wandel gelungen ist, ist Krabbenhöft davon überzeugt, dass es jeder selbst in der Hand hat. Dass das Leben ein Buffet ist und man sich nur auf den Teller packen muss, was schmeckt. Klingt kitschig und vielleicht ein bisschen abgedroschen. Könnte aber vielleicht auch (zumindest in der ein oder anderen Situation) klappen.