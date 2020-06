Bürgermeister von Schorfheide zu Missbrauchsfall in Münster : "Die Bürger sind entsetzt und erschüttert"

Einer der Tatverdächtigen im schweren Missbrauchsfall an drei Kindern in Münster kommt aus Schorfheide in Brandenburg. Seitdem das bekannt ist, herrscht hier eine bedrückte Stimmung.