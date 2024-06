Bundesliga Volleyball-Meister BR Volleys holt Mittelblocker Knigge

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys treibt seinen Kaderumbruch in großen Schritten voran. In Matthew Knigge vom Bundesliga-Rivalen SVG Lüneburg verpflichtete der Hauptstadtklub jetzt einen neuen Mittelblocker. Das teilten die BR Volleys am Freitag mit. Der „Tagesspiegel“ (Freitagausgabe) hatte über den Wechsel als Erster berichtet. Die Vertragsdauer gab der Verein nicht bekannt.

Für „einen sehr intelligenten Spieler, der Disziplin mit einem guten Gespür für die Situation vereint“ hält Volleys-Trainer Joel Banks den Neuzugang. „Obwohl ich Mittelblocker bin, liegen meine Stärken aktuell wohl im Angriff und im Aufschlag“, urteilt der 2,02 Meter große US-Amerikaner über sich selbst.

Der 28 Jahre alte Knigge ist bereits der siebente Neuzugang bei den BR Volleys für die Saison 2024/25. Demgegenüber stehen acht Spielerabgänge. Für ihr 14-köpfiges Aufgebot fehlt dem Verein nun nur noch ein Außenangreifer. Im Mittelblock hingegen sind die Volleys bereits komplett. Auf dieser Position kann Trainer Joel Banks bei der Besetzung der beiden freien Plätze zwischen vier Spielern wählen. Dort stehen ihm neben Knigge noch Nehemiah Mote, Tobias Krick sowie Florian Krage, ein weiterer Neuzugang von Spacer's Toulouse Volley, zur Verfügung.

