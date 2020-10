Der Musikmanager Joe Chialo will im Wahlkreis Spandau/Charlottenburg Nord für die CDU als Bundestagskandidat antreten und nicht mehr in Mitte, wie vergangene Woche angekündigt.

Der Vorschlag kam vom CDU-Landesvorsitzenden Kai Wegner. Denn Chialo hätte Otilie Klein in Mitte Konkurrenz gemacht.

Die 36-Jährige ist Mitgliederbeauftragte der Berliner CDU und gilt schon länger als Favoritin ihrer Partei für die Bundestagskandidatur in Mitte. „Ich möchte beide Kandidaten für die CDU Berlin“, sagte Wegner bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. „Deswegen werde ich Joe Chialo für den Wahlkreis Spandau und Charlottenburg Nord vorschlagen.“

Chialo hatte seine Bewerbung für die Kandidatur in Mitte in einem Twitter-Video bekanntgegeben. Der 49-Jährige, der vergangenes Jahr in der deutschen Jury für den Eurovision Song Contest saß, bezeichnet sich selbst als Quereinsteiger.

Er hatte bisher noch kein politisches Amt inne. Sein Bewerbungs-Video erreichte fast 30.000 Aufrufe – das Video von Otilie Klein sahen 6000 Menschen.

De SPD-Bundestagsabgeordnete Eva Högl, die den Wahlkreis mehrfach eroberte, tritt nicht mehr an. Sie ist inzwischen Wehrbeauftragte des Bundes.

Die Sozialdemokraten schicken in Mitte die ehemalige Juso-Landesvorsitzende Annika Klose ins Rennen, die Grünen die Europabeauftragte des Landesverbandes, Hanna Steinmüller. Wer für die Linken antritt, ist noch offen.