SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz ist Spitzenkandidat der Brandenburger SPD für die Bundestagswahl im Land. Eine weitgehend digitale Landesvertreterversammlung im Potsdam wählte Scholz, Bundesfinanzminister und Vize-Kanzler auf Platz 1 der Landesliste für die Bundestagswahl, mit 92 Ja-Stimmen, 4 Nein und 2 Enthaltungen.

Es gab keinen Gegenkandidaten. Scholz sagte in seiner Rede, dass im ersten Jahr seiner Kanzlerschaft der Mindestlohn in Deutschland auf 12 Euro erhöht werden soll.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]





"Auch bei Bundeskanzlern kommt es nicht auf das Mundwerk an, sondern auf das Handwerk", sagte SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Mehr zum Thema „Cum-Ex“-Skandal Scholz bestreitet Einflussnahme vor Untersuchungsausschuss

Scholz habe es in Hamburg als Regierender bewiesen, sei der richtige Kanzler in schwierigen Zeiten. Woidke spielte damit auf das rot-grüne Duell mit der Herausforderin, Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock an.