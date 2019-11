Mit einem feierlichen Gelöbnis von Rekruten vor dem Reichstagsgebäude in Berlin will die Bundeswehr am Dienstag ein Zeichen für ihre Verankerung in der Gesellschaft setzen. Die Gelöbnisansprache hält Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU). Als Ehrengast spricht der Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU).



In Berlin werden etwa 400 Rekruten ihr Gelöbnis ablegen (11.30 Uhr). Insgesamt sind in Deutschland am Dienstag zum Gründungstag der Bundeswehr sechs feierliche Gelöbnisse geplant. Am 12. November 1955 hatte der erste Verteidigungsminister der Bundesrepublik, Theodor Blank, den ersten 101 Freiwilligen der Bundeswehr ihre Ernennungsurkunden überreicht.

In Berlin fand zuletzt am 20. Juli 2013 ein öffentliches Gelöbnis vor dem Reichstagsgebäude statt. In früheren Jahren hatte es in Deutschland immer wieder Proteste und Störungen bei Gelöbnissen gegeben. Kritiker erklärten, es werde Militarismus öffentlich zur Schau gestellt.

Bundesweit gibt es jährlich zahlreiche Gelöbnisse, nach Angaben des Bundeswehrverbands sind es „im Durchschnitt rund 150 pro Jahr“. In der heutigen Form wurden sie 1956 eingeführt. (dpa)