Im Gesundheitsamt Mitte gibt es zwei Corona-Fälle. Nach Informationen des rbb sind zwei Bundeswehrsoldaten, die das Gesundheitsamt unterstützen, positiv getestet worden. Drei der vier Ärzte sowie zehn Mitglieder des Pandemie-Teams mussten in Quarantäne.

Deshalb ist sowohl die Kontaktverfolgung als auch die Corona-Hotline und das Krisenmangement für Pflegeheime in Mitte stark eingeschränkt, wie die Abendschau berichtet.

Mittes Gesundheitsstadtrat Ephraim Gothe (SPD) bestätigte dem Tagesspiegel auf Anfrage, "dass es zwei positive Fälle in unserem Bereich gibt. Die Kontaktnachverfolgung ist noch nicht abgeschlossen. Das Ausmaß der Einschränkung ist daher noch nicht abschließend zu beschreiben."

Mitte ist einer der am stärksten von der Pandemie betroffenen Berliner Bezirke. Er gehört zu den Regionen, in denen die Rate der Neuinfektionen am höchsten ist. Zeitweise war Mitte traurige Spitze im bundesweiten Vergleich. Darum ist der Bezirk der erste großstädtische Raum, der Teil der Antikörper-Studie des Robert-Koch-Instituts (RKI) ist. (Tsp)