„Bürger waren enttäuscht“ Dieser Weihnachtsmarkt soll 2024 zurückkehren

Nach dem Fest ist vor dem Fest: Der Weihnachtsmarkt in Berlin-Biesdorf, der 2023 ausgefallen ist, soll in diesem Jahr wieder stattfinden. Im Dezember hat die Grünen-Fraktion hierzu einen Antrag im Bezirksparlament von Marzahn-Hellersdorf eingereicht. SPD und Linke schlossen sich dem Antrag an.

„Der Weihnachtsmarkt im Schlosspark Biesdorf war in den letzten Jahren sehr beliebt und die Menschen im Bezirk waren enttäuscht darüber, dass er dieses Jahr ausgefallen ist”, sagte Grünen-Fraktionschef Pascal Grothe.

Auch die anderen Bezirksfeste, wie das Blütenfest und das Umweltfest, würden vermisst. „Die lange etablierten Feste müssen wieder stattfinden”, fordert Grothe.

