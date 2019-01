Die regierenden Parteien bemühen sich nach Kräften, die Verantwortung für die Krise im öffentlichen Nahverkehr von sich zu weisen. Vor allem SPD und Grüne streiten über die Ursachen vieler Ärgernisse beim U-Bahn-, Tram- und Busverkehr. Am Dienstagnachmittag haben die Fraktionen BVG-Chefin Sigrid Nikutta geladen, um ihnen Rede und Antwort zu stehen. Um 15 Uhr wird Nikutta bei den Grünen vorsprechen, um 16.30 Uhr bei der SPD.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte der BVG wie berichtet mangelnde Organisation, Verlässlichkeit und Planung vorgeworfen und rügte Chefin Nikutta. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) konterte, die SPD habe die BVG 20 Jahre lang durch verhinderte Investitionen "in den Keller gefahren".

"Was Pop erklärt, ist ja nicht verkehrt", sagte BVG-Sprecherin Petra Nelken dazu am Sonntag auf Anfrage. Die Sozialdemokraten, allen voran Michael Müller und SPD-Fraktionschef Raed Saleh, regten sich zwar auf, seien in der Vergangenheit aber doch lange Zeit selbst in Berlin an der Regierung gewesen. Sie hätten beispielsweise die versäumten Neubestellungen zusätzlicher U-Bahn-Waggons mit zu verantworten. "Wir haben eine der vermutlich weltweit größten Ausschreibungen für neue Waggons gestartet."

Immer weniger U-Bahn-Wagen im Einsatz

Über eine Milliarde Menschen transportieren die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) jedes Jahr. In zehn Jahren stieg die Zahl der Fahrgäste um 28 Prozent. Mit 1,1 Milliarden waren es 2018 ein neuer Rekord.

Die Zahl der Beschäftigten in dem landeseigenen Betrieb ist im vergangenen Jahrzehnt von 10600 auf 12100 gestiegen, also über 15 Prozent. Dagegen verringerte sich die Zahl der U-Bahn-Wagen in diesem Zeitraum deutlich. 2008 gab es 1312 U-Bahn-Wagen im Bestand, 2017 waren es nur noch 1272. Der Fahrgast braucht keine Statistik, um festzustellen, dass es in den Zügen voller geworden ist. Das können Berliner und Touristen jeden Tag erleben.

Eine grundlegende Änderung ist aber frühestens ab 2021 in Sicht. Ende 2016 schrieb der Senat im Rahmen der "Zukunftssicheren Schienenfahrzeugbeschaffung" 1060 Großprofil- und 440 Kleinprofilwagen europaweit aus. Mit der Lieferung der ersten Fahrzeuge sei 2021/2022 zu rechnen, teilte die Senatsverkehrsverwaltung dem Abgeordnetenhaus Ende vergangenen Jahres mit.