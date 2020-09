Am Bahnhof Westkreuz ist vom BVG-Streik nicht viel zu spüren Einen fast menschenleeren Bahnsteig fand unser Reporter Julius Geiler heute Vormittag am S-Bahnhof Westkreuz in Richtung Innenstadt vor. Am Westkreuz halten die Stadtbahn- und Ringbahnlinien sowie die BVG-Buslinien 104 und N42. Letztere werden aber auch bestreikt.

Bild: Julius Geiler