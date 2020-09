Seit drei Uhr morgens wird gestreikt

Die Gewerkschaft Verdi hat den heutigen Dienstag zum Warnstreik-Tag ausgerufen, für alle, die den öffentlichen Nahverkehr nutzen, bedeutet das massive Einschränkungen.

Hier in Berlin streikt die BVG seit drei Uhr morgen, zahlreiche Busse, Straßenbahnen sowie die U-Bahn bleiben noch bis 12 Uhr in den Depots. Nicht betroffen sind die S-Bahn und Regionalzüge. Weil es dann erfahrungsgemäß auch noch mehrere Stunden dauert, wird der Betrieb wohl noch bis in den Nachmittag hinein betroffen sein. In Brandenburg soll ganztags gestreikt werden.

Auch in München, Hamburg und weiten Teilen Deutschland wird gestreikt. Die Betriebe rufen deshalb ihre Kunden auf, am Dienstagmorgen auf nicht erforderliche Fahrten zu verzichten und auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.