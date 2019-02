Es fährt ein Zug nach irgendwo Die Frage, die Sebastian Woicke und seine Kollegen heute schon am häufigsten gehört haben, lautet: „Wie komme ich nach...?“ Woicke leitet den Einsatz des Sicherheitsteams der Deutschen Bahn am Alexanderplatz. Mit 14 Mitarbeitern ist er am Streikmorgen vor Ort - etwa dreimal so viele wie normal. „Wir hätten nicht gedacht, dass alles so glatt läuft wie bisher“, sagt er. „Die Kunden scheinen sehr gut vorbereitet. Ich glaube, viele haben sich an diesem Freitag freigenommen oder nutzen ihre Gleitzeit. Andere sind vielleicht schon sehr früh ins Zentrum gefahren.“ Auch er selbst kam aus Brandenburg, ist seit 4 Uhr unterwegs. „Das fiel mir auf: Der Zug in die Stadt war viel voller als sonst um die Uhrzeit.“