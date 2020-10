Volle S-Bahnen am Freitagmorgen

Der Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr hat am Freitagmorgen in Berlin zu volleren S-Bahnen geführt - das große Chaos ist aber ausgeblieben. „Die Züge sind zurzeit etwas stärker ausgelastet als zu den Hauptverkehrszeiten an anderen Werktagen“, teilte die Deutsche Bahn am Morgen mit. Regionalzüge und die S-Bahn waren von dem Arbeitskampf nicht betroffen.

Die Gewerkschaft Verdi hatte in den vergangenen Tagen stets betont, möglichst früh über die Aktionen zu informieren, so dass sich Fahrgäste auf die Ausfälle einstellen können. In der Hauptstadt sollten am Freitag Busse und Bahnen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) von 3.00 Uhr morgens an für 24 Stunden im Depot bleiben. (dpa)