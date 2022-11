BVG warnt vor Bau-Risiken am Hermannplatz Schäden an U-Bahn-Tunnel nicht auszuschließen

Die BVG warnt vor möglichen Schäden am U-Bahn-Tunnel für die Linien U7 und U8 infolge von Bauarbeiten des Immobilien-Konzerns Signa am Hermannplatz. Das dem Konzern gehörende Kaufhaus soll umfassend saniert werden. Sollten „Setzrisse“ an dem Tunnel auftreten, sei eine zeitweilige Stilllegung des U-Bahn-Verkehrs nicht ausgeschlossen, schreiben Verkehrsverwaltung und BVG in ihren Antworten auf eine parlamentarische Anfrage des Grünen-Abgeordneten Julian Schwarze. Das hätte Auswirkungen auf das gesamte Streckennetz.

