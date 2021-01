Bereits nach kaum 30 Minuten musste die erste Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Lichtenberg in diesem Jahr am Donnerstagabend abgebrochen werden. Ein Verordneter der Linksfraktion hatte während der Live-Sitzung einen Anruf von seinem Arzt erhalten: Dieser teilte ihm mit, dass sein Covid19-Test positiv ist. Er unterrichtete seinen Fraktionsvorsitzenden, der dies an den Vorsteher weitergab.

Die BVV fand aufgrund der Pandemie unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, auch Pressevertreter konnten nicht an der Tagung in der Aula einer Schule teilnehmen. Per Livestream wurde übertragen. Die rund 50 Verordneten trugen Masken und saßen an Einzeltischen mit Abstand zueinander, bei Redebeiträgen wird ein Plastikschutz über das Mikrofon gestülpt.

Nachdem der Ältestenrat einberufen wurde und die Sitzung das erste Mal unterbrochen wurde, verkündete Vorsteher Rainer Bosse (Linke): „Es ist eine außerordentliche Situation eingetreten. Ein Verordneter ist positiv auf Covid19 getestet worden, das zwingt uns zum Abbruch der Sitzung.“ Man sieht, wie die Politikerinnen und Politiker den Saal verlassen, dann wird der Stream abgeschaltet.

Amtsarzt zunächst nicht zu erreichen

Ein Politiker der Linken sagte dem Tagesspiegel, der positiv getestete Mann habe eigentlich einen negativen Test erhalten, daher sei man sehr überrascht gewesen. Es sei gut möglich, dass der Arzt unmittelbar angerufen hatte und das geänderte Ergebnis mitteilte.

Vorsteher Bosse versuchte vergeblich, den Amtsarzt zu erreichen. Laut einem Verordneten seien alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sitzung nach Hause gegangen, auch der positiv getestete Mann. Es müsse nun geprüft werden, ob er während der Sitzung näher an andere Personen herangetreten sei oder Kontakt gehabt hätte. Später konnte der Amtsarzt erreicht werden, der wohl mitgeteilt hatte, dass es keine Kontaktpersonen der Stufe 1 gegeben haben soll.

Bereits im November 2020 musste das Bezirksamt Lichtenberg vollständig getestet werden, nachdem der Pressesprecher des Bezirksamts positiv getestet worden war.