Nur die CDU stimmte am Donnerstag im Verkehrsausschuss für diese Technik. Sie soll gefährliche Kreuzungen für Radfahrer sicherer machen, indem rechts abbiegende Autofahrer durch einen gelbes Blitzlicht gewarnt werden. Die rot-rot-grüne Koalition stimmte gegen den Antrag der CDU, AfD und FDP enthielten sich. Im niedersächsischen Garbsen ist seit Ende 2018 an einer Ampel diese Technik testweise installiert. mit diesen Blinkenden Lichtern gegeben. Staatssekretär Ingmar Streese von der Verkehrsverwaltung sagte, dass sich Bund und Länder darauf geeinigt hätten, dass das System nicht der Straßenverkehrsordnung (StVO) entspreche und deshalb nicht weiter verfolgt werden solle. Die Technik habe den Nachteil, dass sie an stark befahrenen Kreuzungen zu oft blinke und deshalb von den Autofahrern nicht mehr ernst genommen werde. Bund und Ländern wollen sich aber für einen neuen Versuch einsetzen, eine StVO-konforme Lösung zu finden. Auch Unfallforscher Siegfried Brockmann ist gegen die Technik.