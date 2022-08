Während Bremen die Planung für den Aufbau von Notunterkünften bei einer möglichen Unterbrechung der Gasversorgung vorantreibt, will das Land Berlin weiter keine zusätzlichen Vorkehrungen für den Aufbau entsprechender Hallen oder Zelte treffen. „Wärme-Notfallunterkünfte planen wir zurzeit nicht“, sagte ein Sprecher der Senatssozialverwaltung dem Tagesspiegel.

Dennoch gebe es Überlegungen und Konzepte, wie man Berlinerinnen und Berliner im kommenden Herbst und Winter unterstützen und Energiearmut abfedern könne. Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) sagte dem Tagesspiegel dazu kürzlich: „Es geht darum, Orte der Begegnung, der menschlichen Wärme zu verstärken, an denen die Menschen gut zusammenkommen können.“

Aus Kreisen des Senats erfuhr der Tagesspiegel, dass das Land das Szenario eines völligen Zusammenbruchs der Gasversorgung und damit dauerhaft nicht beheizte Räume für unrealistisch hält.

Auch die Senatskanzlei Bremen betonte auf Nachfrage, dass ein solches Szenario extrem unwahrscheinlich sei. Dennoch werde nun etwa geprüft, welche öffentlichen Gebäude wie Schulen und Turnhallen mit welchen Energieträgern beheizt werden – auch damit man im absoluten Notfall weiß, welche Gebäude als Unterkunft taugen würden.

CDU-Abgeordneter: Katastrophenschutzpläne helfen nicht

Sollte es in Berlin zu einer Unterbrechung der Gasversorgung kommen, würden wie bei jeder kollektiven Gefahrenlage die Katastrophenschutzpläne des Landes greifen. Der CDU-Abgeordnete Alexander Herrmann warnt jedoch davor, sich darauf zu verlassen. Ein Verweis auf den Katastrophenschutz werde „in der Praxis nicht helfen“, sagte Herrmann dem Tagesspiegel. „Vieles von dem, was in dem Bereich angedacht ist, ist noch gar nicht aufgebaut. Wenn morgen eine Katastrophe eintreten würde, wären wir nicht gerüstet.“

Herrmann fordert den Senat auf, zu prüfen, ob für den Winter gerade in den Bezirken am Stadtrand, ausreichend Personal und Ressourcen zur Verfügung stehen. „In meinem Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist aktuell eine Person, die in Teilzeit arbeitet, mit dem Katastrophenschutz betraut“, sagt Herrmann. Auch den Kontakt zu verschiedenen Hilfsorganisationen und der Wohnungswirtschaft sollte der Senat laut Herrmann suchen. „Wir haben es bei den Geflüchteten aus der Ukraine gesehen, dass es ohne ehrenamtliche und externe Unterstützung nicht funktioniert hätte.“

Beamtenbund will bei Maßnahmen eingebunden werden

Der Berliner Beamtenbund (DBB) forderte den Senat am Freitag ebenfalls auf, sich mit Blick auf eine zu befürchtende Corona-Welle sowie eine mögliche Energieknappheit besser auf den Herbst vorzubereiten. „Die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes muss aufrechterhalten werden“, heißt in einer Mitteilung des DBB vom Freitag. „Es eilt sehr!“ Nach der kommenden Sitzung des Senats am 16. August müssten „unverzüglich entsprechende Krisenpläne“ erarbeitet werden.

Konkret fordert der dbb, Beschäftigte und Verbände stärker am Krisenmanagement zu beteiligten. „Wir erwarten, dass wir bei der Planung und Umsetzung der Maßnahmen eingebunden werden“, sagte Frank Becker, Landesvorsitzender des dbb, dem Tagesspiegel.

Meldestelle für Beschäftigte

Beschäftigte sollten aufgerufen werden, sich aktiv an Energieeinsparungen zu beteiligen. Um Vorschläge zu sammeln, schlägt der dbb eine zentrale Meldestelle vor. Sollte Beschäftigte wieder vermehrt von zu Hause arbeiten müssen, fordert der dbb außerdem eine Ausgleichszahlung für dadurch entstehende höheren Energiekosten.

In seiner Mitteilung verweist der dbb auch auf einen Bericht des Landesrechnungshofes. Dieser hatte das Krisenmanagement insbesondere der Gesundheitsverwaltung während der Corona-Pandemie scharf kritisiert. Es sei zu „erheblichen Verstößen in der Haushaltsführung“ gekommen, hieß es in dem Bericht, der vor einem Monat veröffentlicht wurde.

Die Autoren monierten unter anderem „wesentlichen Mängel in der Aufbau- und Ablauforganisation des Krisenstabs“ sowie „eine unzureichende Personalausstattung“ und forderten eine bessere Krisenprävention. Der dbb schließe sich „uneingeschränkt den veröffentlichten Bemerkungen des Landesrechnungshofes an“.

Berliner Senat will zehn Prozent des Energieverbrauchs einsparen

Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) kündigte Anfang der Woche aufgrund einer möglichen Energieknappheit die Einrichtung eines ressortübergreifenden Krisenmanagements an, dessen Aufbau die Kritik des Rechnungshofs berücksichtigen soll. Details nannte Giffey noch nicht.

Ziel des Berliner Senats ist es, zehn Prozent ihres Energieverbrauchs einzusparen. Unter anderem soll die Raumtemperatur in den Verwaltungsgebäuden verringert werden. Um Ideen für Einsparungen zu sammeln und zu koordinieren, hat der Senat eine Task-Force unter Beteiligung aller Senatsverwaltungen eingerichtet. Die Ergebnisse der Task-Force werden am kommenden Dienstag vom Senat besprochen und anschließend vorgestellt.