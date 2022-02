Man muss den Kleistpark nicht gleich umbenennen, aber aktuelle Umgestaltungspläne (dazu mehr im aktuellen Bezirksnewsletter) bieten die Chance, einen Dichter und Gelehrten sichtbarer zu ehren, dessen Tätigkeit im einstigen Botanischen Garten nur auf einer Gedenktafel am Haus am Kleistpark in aller Kürze vermerkt ist: Adelbert von Chamisso.

In den Jahren nach seiner Gründung 1945 zitierte der Tagesspiegel immer zu Beginn des Berlin-Teils Nachdenkenswertes. Am 23. Januar 1946 gab es die „Mahnung“ Chamissos:

„Willst deines Hauses Glanz du aufrechthalten?

Laß rosten deiner Väter Schild und Schwert!

Die tun es nicht, die geben nicht den Wert,

Die Zeit ist abgelaufen, wo sie galten.

Das Neue wird; das Alte muß veralten.

Die Meinung hat im Lichten sich verklärt.

Und von der rauhen Faustkraft abgekehrt;

Das Wort ist's, der Gedanke, welche walten.

Dort magst du die verfemten Häupter sehen,

Männer des Wortes, welche tüchtig waren,

Und sehen ihre Sitze ledig stehen.

Von dir laß die Geschichte Gleiches melden!

Tüchtig, wie sie, erwirb und lasse fahren,

Und Deutschland rechnet dich zu seinen Helden.“

Nach der NS-Zeit sollte das an der Stelle Zitierte aufklärerisch wirken, antitotalitär, antimilitaristisch. Auch da passte Chamisso besser als Kleist.

Hier noch einige Themen, die Sie im aktuellen Bezirks-Newsletter für Tempelhof-Schöneberg vom Tagesspiegel finden, den Sie hier kostenlos bestellen können:

Wie weiter bei der Kleistpark-Sanierung? Auch mit digitaler Bürgerbeteiligung

Ermordet vor 17 Jahren: Erinnerung an Hatun Sürücü

Neu im Parlament? Eher ein Rückkehrer: Der CDU-Abgeordnete Scott Körber

Kein Platz für Lucie Leydicke: Bezirksamt kann Fläche nicht umbenennen

Kampf ums Wenckebach: Initiative sammelt Unterschriften für Einwohnerantrag

Parkläufer unterwegs: Kriterien für die Auswahl der Einsatzorte

Museumsstandort Schöneberg: Haus für George Grosz zieht in eine Tankstelle

England-Feeling tanken: Tea Time in Schöneberg +++

Newsletter-Autorin: Sigrid Kneist

Die Tagesspiegel-Newsletter gibt es für alle zwölf Berliner Bezirke, mit mehr als 260.000 Abonnements. Darin informieren wir Sie einmal in der Woche gebündelt und kompakt darüber, was so los ist in Ihrem Bezirk. Auch lassen wir in den Newslettern oft Leserinnen und Leser zu Wort kommen, schließlich kennt keiner die Berliner Kieze so gut wie die Leute, die dort leben.