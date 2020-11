Der Berliner Tim K. aus Prenzlauer Berg wollte sich im Oktober auf das Coronavirus am Hauptbahnhof testen lassen – nach Hause kam er mit einer Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Eine Ärztin vom Deutschen Roten Kreuz verweigerte ihm und seinen Freunden einen Test, weil er und seine zwei Kollegen sich angeblich „wie Vierjährige“ verhalten hätten.

Tim K., 28 Jahre, ist eigentlich eher das, was man einen pflichtbewussten Bürger nennt. Er wollte die aktuellen Corona-Regeln befolgen. Am 6. Oktober kam er mit seinen zwei Kollegen von einer Dienstreise aus Paris zurück. Sie arbeiten in der Modebranche. Die französische Hauptstadt war schon zum Risikogebiet erklärt worden, als die drei sich im Zug auf ihrer Rückreise befanden.

Der ICE hatte eine Stunde Verspätung. Gerade so schafften sie es noch zur DRK-Teststelle im Untergeschoss des Berliner Hauptbahnhofs, die dort vom Senat bis vor Kurzem eingerichtet war. Um 23 Uhr schloss die Stelle.

Tim K. und seine beiden Kollegen waren froh, dass sie noch 20 Minuten früher da waren und sich nur etwa drei Personen zum Testen vor ihnen befanden. Dass die Sicherheitsleute sie am Eingang abwiesen, machte sie sauer. Der eigentliche Ärger kam aber erst am Tag danach.

Am nächsten Morgen durften sie zum Testen zurückkommen. Eigentlich müssen Reiserückkehrer für zwei Wochen in Quarantäne – doch eine Frau vom Gesundheitsamt erteilte Tim K. und seinen Freunden telefonisch eine Erlaubnis.

Vom Hausverbot hatten sie davor nicht gehört

Also kamen sie am nächsten Tag um 10 Uhr erneut beim Hauptbahnhof an. Für die drei Pankower sah es zuerst positiv aus. Die Ärzte im Testzentrum ließen sie ihre Formulare ausfüllen. Doch dann ging ein Mann vom Sicherheitspersonal dazwischen.

„Ihr wart doch gestern schon mal da“, sagte er. „Ihr bekommt hier keinen Test!“. Sie diskutierten. Doch keine Chance. Die Sicherheitsleute riefen die Polizei und so bekamen Tim K. und seine Kollegen nebenbei mitgeteilt, dass sie angeblich schon am Abend vorher ein Hausverbot erteilt bekommen hätten. Davon hatten die bis zu dem Zeitpunkt nichts mitbekommen. Immerhin wurde ihnen am Abend vorher sogar gesagt, dass sie ab sechs Uhr wiederkommen dürften. Einen Streit hatte es nicht gegeben. Tim K. beteuert, dass sie sich friedlich und verantwortungsbewusst verhalten hätten.

„Wir haben uns an dem Abend lautstark darüber aufgeregt, dass wir unseren Corona-Test nicht bekommen haben. Die Kritik war allgemein über das System. Sie ging nicht speziell an das Sicherheitspersonal“, erzählt Tim K. am Telefon. Vermutlich sei der Sicherheitsmitarbeiter sauer gewesen, weil sie bei der Anmeldung laut gefragt hätten, wo man sich über die frühen Schließzeiten beschweren kann, vermutet Tim K. Eine andere Erklärung findet er für das Verhalten nicht.

Tim K. versteht bis heute nicht, was er falsch gemacht hat

Die Polizeibeamten versuchten, weiter zu vermitteln, nahmen aber dennoch eine Anzeige auf. Auch Bundeswehr-Soldaten der Teststelle intervenierten, die Sicherheitsleute sollten doch bitte die jungen Leute testen. „Wir brauchen diesen Test. Wir müssen in Quarantäne und können nicht jede Teststelle der Stadt abklappern“, wandten die drei Reiserückkehrer ein.

Doch das Sicherheitspersonal blieb hart. Eine Ärztin stand ihnen bei. Eine Testung der Drei lehnte sie nun mit der Begründung ab: „Sie hätten sich wie Vierjährige aufgeführt“, erzählt Tim K. immer noch völlig konsterniert, da er bis heute nicht versteht, was er oder seine Kollegen falsch gemacht haben.

Ihnen bleibt nichts anderes übrig, als den Hauptbahnhof ohne Test zu verlassen. Die Frau vom Gesundheitsamt war von einem erneuten Anruf der Dreien irritiert, genehmigte ihnen aber zum Schutz der allgemeinen Gesundheit eine Weiterfahrt zum Flughafen Tegel. Die Mitarbeiter der dortigen (mittlerweile geschlossenen) Teststelle übernahmen den Job. Der Vorgang dauerte keine fünf Minuten, erzählt Tim K. Alle seien freundlich gewesen.

Schon zuvor gab es Beschwerden über die Teststelle

Auch die Teststelle am Hauptbahnhof ist mittlerweile geschlossen, weil das Land Berlin seine Teststrategie geändert hat. Bis zuletzt gingen beim Tagesspiegel Beschwerden ein, dass die Teststelle viel zu früh schließe und viele Reiserückkehrer aufgrund ungünstiger Ankunftszeiten nicht auf Covid-19 getestet werden konnten. Das Deutsche Rote Kreuz teilt über einen Sprecher mit, dass es über Vorfälle dieser Art keine Beschwerden gegeben habe.

Zuständig für die Sicherheit des vom Deutschen Roten Kreuz betriebenen Testzentrums war eine private Sicherheitsfirma, die vom Senat beauftragt wurde. Auf eine Anfrage zu dem Vorfall nahm die Firma bisher noch nicht Stellung.

Tim K. konnte mit einem negativen Corona-Test schnell wieder aus der Quarantäne entlassen werden. Das einzige bleibende Ärgernis: der Papierkram, den er jetzt erledigen muss. Gerade kam die Anzeige wegen Hausfriedensbruchs per Brief bei ihm zu Hause an. „Verbal ausfallend und beleidigend“ gegenüber Mitarbeitern der Teststelle hätten er und seine Freunde sich verhalten, heißt es darin.