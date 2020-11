Die Pflegekräfte der Berliner Charité beschweren sich über Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne) – weshalb nun der Personalratschef der Großklinik einen Brief an zahlreiche Landespolitiker verschickte. Grund dafür ist, dass die Pflegekräfte um den Charité-Bettenturm erstens kaum Parkplätze finden und zweitens auch in der Coronakrise den vollen Preis zahlen sollen.

Dabei, so schreibt Charité-Personalratschef Jörg Pawlowski an Senat und Fachpolitiker, empfehle sogar Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) des Infektionsschutzes wegen "den ÖPNV nicht zu benutzen".

In der ersten Corona-Welle im Frühjahr habe die Senatsverkehrsverwaltung die Parkplätze an der landeseigenen Universitätsklinik noch freigegeben. Pawlowski schreibt, dass in der aktuellen Welle schon der Charité-Vorstand um Heyo Kroemer erfolglos mit der Verkehrsverwaltung unter Grünen-Politikerin Günther gesprochen habe.

Beim Personalrat ist inzwischen ein Schreiben aus der Verwaltung eingegangen, in der Busse und Bahnen als sicher bewertet werden. Zudem wird das Radfahren empfohlen: "Jedenfalls ergibt sich damit insgesamt keine zwingende Notwendigkeit, für Wege ausschließlich einen eigenen PKW zu nutzen." [Wie sicher ist der Nahverkehr in der Coronakrise? Lesen Sie bei Tagesspiegel Plus mehr über falsche Corona-Gewissheiten.]

Die Parkraumbewirtschaftung auszuweiten, war immer erklärtes Ziel der Verkehrssenatorin. Um den Charité-Campus in Mitte fallen nun zwei Euro die Stunde pro Auto an. Eine übliche Schicht in der Klinik dauert länger als acht Stunden, oft müsste das Auto einer Pflegekraft zehn Stunden parken.

Charité versorgt nun 100 schwerste Covid-19-Fälle

An der Charité ärgert das die Belegschaft auch deshalb, weil kein Krankenhaus der Stadt derzeit so viele Covid-19-Intensivfälle versorgt. Von den 400 Plätzen auf den Charité-Intensivstationen werden 200 für die vom Coronavirus betroffene Patienten freigehalten – seit Freitag sind 100 davon belegt. In den ebenfalls landeseigenen Vivantes-Kliniken werden weitere 60 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen behandelt.

Zwischen März und Mitte November 2020 versorgten die beiden Landeskonzerne von allen 3791 stationären Covid-19-Fällen in Berlin mehr als 70 Prozent. Charité-Chef Kroemer und Vivantes-Vorstand Johannes Danckert teilten am Freitag mit, dass es nur in wenigen Orten Deutschlands gelungen sei, die Versorgung von Covid-19-Kranken zentral zu steuern wie in Berlin.

In der Pandemie wurden Berlins Krankenhäuser drei „Levels“ zugeteilt. Die Charité behandelt als Level I die schwersten Covid-19-Fälle. Level II sind 16 Kliniken, darunter die großen Vivantes-Häuser, die Covid-19-Patienten versorgen, die ebenfalls oft künstlich beatmet werden. Für diese Kliniken gilt die Anweisung von Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD), alle planbaren Operationen zu verschieben. Sogenannte Level-III-Kliniken versorgen Patienten, die nicht an Covid-19 erkrankt sind.

Sind alle regulären Krankenhäuser ausgelastet, sollen Infizierte im Corona-Behandlungszentrum Jafféstraße versorgt werden. Die Notklinik in den Messehallen wird von Vivantes betrieben.