Checkpoint Print ET 14.12.2022 Checkpoint Print ET 14.12.2022

Es war eine hitzige Diskussion zum Start in eine frostige Woche: In Sachen Straßen blockierende Klima-Aktivisten forderte FDP-Generalsekretär Lars Lindemann, den Aktivisten die Führerscheine abzunehmen. CDU-Chef Kai Wegner wollte den haftenden Klima-Protest auf den Straßen nach Münchener Vorbild verbieten. Innensenatorin Iris Spranger (SPD) lässt das kalt: Der Erlass einer Allgemeinverfügung wie in München „ist derzeit in Berlin nicht geplant“, weil die Vorteile „nicht ersichtlich“ seien, teilt ihre Sprecherin Sabine Beikler mit. Wiederholt festgeklebten Aktivisten werde genau das in Berlin bereits seit Anfang Dezember unter Androhung von Zwangsgeldern per versammlungsrechtlicher Beschränkungen untersagt. Vorteile in der Münchner Regelung sehe man nicht.

Reden wir nicht groß drumrum: Berlin wird immer größer – vor allem drumherum. Im Jahr 2040 werden wir alle knapp vier Millionen sein, prognostiziert die neue Bevölkerungsprognose des Senats. Jüngste Erkenntnis: Berlin wird dank Zuwanderung kaum älter. „Das Durchschnittsalter erhöht sich leicht von 42,9 Jahren in 2021 auf 43 Jahre in 2030 und schließlich auf 43,2 im Jahr 2040“, heißt es im Bericht. Der alte Osten sieht bei den Zuwächsen am frischesten aus. Pankow wird demnach etwa 37.000 Einwohnerinnen und Einwohner dazubekommen, Treptow-Köpenick gut 25.000 – das sind jeweils neun Prozent der beiden Bezirke. Das östliche Außenrum wird das neue Innendrin. Am wenigsten wächst dagegen der Südwesten – in Steglitz-Zehlendorf sollen über all die Jahre nur 1900 Leute hinzukommen. Hier sind laut Bericht „oft die steigenden Sterbefallzahlen der Auslöser, begründet durch eine relativ alte Einwohneraltersstruktur“ (siehe Seite B7). Rund um den Wannsee dürften es sogar 850 Anlieger weniger werden. Hier ist das Leben nicht nur lieb, sondern auch teuer.

Berlin leuchtet – wenn sich die Stadt solidarisch zeigt. Am Dienstagabend sollte das Brandenburger Tor in den Farben der iranischen Revolution angestrahlt werden. Vor Ort war auch Hamid Nowzari angekündigt, der mit dem „Verein Iranischer Flüchtlinge in Berlin“ die neue Fluchtwelle aus der Mullah-Diktatur begleitet. „Ich gehe davon aus, dass einige hundert neue Geflüchtete in Berlin angekommen sind“, berichtet Nowzari am Checkpoint-Telefon. Bislang haben in diesem Jahr fast 5500 Menschen aus dem Iran einen Erstantrag auf Asyl in der Bundesrepublik gestellt, etwa 1000 allein im November. „Fast alle Neuankömmlinge fliehen aus politischen Gründen, denn die Islamisierung des Landes kriminalisiert ganze Gesellschaftsgruppen.“ Viele Frauen sind unter den Schutzsuchenden, ebenso Fotografinnen, Umweltschützer, auch Sportlerinnen und Künstler. Die iranische Community in Berlin umfasst etwa 20.000 Menschen, die Hälfte von ihnen hat zwei Pässe. Derzeit gibt es eine große Solidarisierungswelle unter den eingewanderten Generationen. Nowzari, der als iranischer Student einst nach Berlin, hat Hoffnung auf einen Umsturz in seiner Heimat, die zunehmende Brutalität des Regimes bis hin zu vollstreckten Todesurteilen macht ihm aber Sorgen. Und die Handlanger des Regimes wollen ihm Angst machen. Drei Mal wurden schon Camps von Protestierenden in Berlin angegriffen. „Wir werden oft fotografiert und bedrängt.“ Zuversicht gibt ihm der Zuspruch vieler Berlinerinnen und Berliner. „Der Kopierladen um die Ecke lässt unsere Plakate kostenlos drucken, viele Menschen wollen uns helfen.“ In Berlin findet die Freiheit ein Zuhause.

Huch, über was stolpern wir denn da? Ein hoch sitzender Stein, ein quer stehender Ast, ein abgestellter E-Roller, ein abgelegtes Baustellenschild. Berlins Bürgersteige sind zum Wegrennen, wie ich hier am Sonntag im Checkpoint-Essay beklagt habe. Aus Berlins Bezirken gab es viele Reaktionen und noch mehr gute Beispiele für schlechte Gehwege. „Wir kennen Rollstuhlfahrer, die wegen blockierter Wege immer seltener draußen unterwegs sind“, erzählt Karl-Heinz Klocke, der Vorsitzende der Spandauer Seniorenvertretung. Das Problem herumliegender E-Roller massiere sich rund um die Bushaltestellen, die offenbar manche Scooterfahrer erreichen wollen, „aber es wäre das Mindeste, die Fahrzeuge an die Seite zu stellen anstatt auf den Bürgersteig zu schmeißen“. Für Fußgängerinnen und Fußgänger geht es auch in Spandau langsam voran. Eineinhalb Jahre hat es laut Klocke gedauert, für ein kurzes Stück Gehweg an der Gatower Straße ein Fußgängerschild aufzustellen – davor wurden laut Klocke „Kinder auf dem Schulweg von Radlern vom Weg gebrettert“. In der Nähe eines Seniorenheims in der Spandauer Wasserstadt warte man seit zwei Jahren auf die Einrichtung eines Zebrastreifens. „Der ist bewilligt, aber nicht zu sehen“, beklagt Klocke. Vielleicht hakts im Berliner Verkehr vor allem an einem: guten Willen.

Und was wollen wir mehr? Vielleicht mehr Butter bei, die frische. Aber auch hier wird gespart, bis es quetscht. Im Kaufland in Köpenick an der Friedrichshagener Straße bekommt man nur noch fünf Päckchen Butter zugeteilt, wie unsere Leserin Karin Schmidl berichtet. Ja, man habe „für einzelne Warengruppen eine Abgabemenge in haushaltsüblichen Mengen pro Einkauf festgelegt“, bestätigt Alisa Götzinger von Kaufland auf Checkpoint-Nachfrage. Und schmiert ein bisschen Beruhigungspaste aufs Brot: „Diese haushaltsüblichen Mengen sind sehr großzügig bemessen.“ Wer braucht schon fünf Stück Butter im Haushalt – naja, außer natürlich in der Weihnachtsbäckerei.

