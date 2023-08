Christopher Annen von AnnenMayKantereit im Interview „In Berlin sind wir nochmal extra aufgeregt“ 

AnnenMayKantereit ist eine der erfolgreichsten deutschen Bands. Schon seit 2011 spielen Christopher Annen, Henning May und Severin Kantereit zusammen – am Anfang noch als Straßenmusiker in Köln, jetzt füllen sie große Spielorte wie die Parkbühne Wuhlheide. Sänger Henning May gibt seit zwei Jahren keine Interviews mehr, aber der Tagesspiegel konnte vor den großen Konzerten in Berlin am Wochenende mit Christopher Annen, dem Gitarrist der Band, sprechen.