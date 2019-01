Das Motto des diesjährigen Christopher Street Days (CSD) lautet "Queer sind Berlin - JEMEINSAM!". Das hat in einer fast vierstündigen Sitzung ein basisdemokratisches Forum aus insgesamt 82 eingereichten Vorschlägen ausgewählt. Der 41. CSD Berlin findet am 27. Juli 2019 statt.

Nach einer Eröffnungszeremonie um 12 Uhr am Kurfürstendamm, Ecke Joachimsthaler Straße soll sich der Demonstrationszug gegen 12:30 Uhr in Bewegung setzen. Die Route führt über den Wittenbergplatz, Nollendorfplatz, Lützowplatz und der Siegessäule zum Brandenburger Tor, wo am Nachmittag im Pride Village das Programm auf der Hauptbühne startet.

Für den Vorstand des Berliner CSD e.V. setze das diesjährige Motto "ein klares Zeichen dafür, dass queere Menschen ein selbstverständlicher Teil Berlins sein müssen, mitten drin und nicht nur am Rand. Wir haben bereits vieles gemeinsam erkämpft, aber müssen auch in Zukunft solidarisch füreinander einstehen."

Der CSD in Berlin ist einer der größten Straßenumzüge Europas, der sich für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern einsetzt. Der erste Berliner CSD fand am 30. Juni 1979 statt. Damals lautete das Motto "Gay Pride" und es gingen etwa 450 Demonstranten auf die Straße. Im vergangenen Jahr nahmen gut eine Million Menschen an dem Umzug teil. Das Motto lautete: "Mein Körper, meine Identität, mein Leben!"

