Gegen 14 Uhr ist der Protest „Berlin Pride 2020" an der Karl-Liebknecht-Straße in Berlin-Mitte zu Ende gegangen. Auf eine Abschlusskundgebung verzichteten die Organisatoren, um die Einhaltung des Mindestabstands sicherzustellen.

Während die Polizei gegen Ende der Demonstration von einer Teilnehmerzahl von 3.500 ausging, sprachen die Organisatoren sogar von 10.000 Teilnehmenden.

Dabei blieb es friedlich. Der Polizei war bis zum frühen Nachmittag nicht bekannt, dass Personalien festgestellt wurden.

Auch an den Mindestabstand hätten sich die Teilnehmenden gehalten und Masken getragen.

Das Verhalten der Teilnehmenden sei vorbildlich gewesen, betonte ein Sprecher der Polizei gegenüber dem Tagesspiegel: „Der Zug lief so, wie man sich Veranstaltungen in Zeiten von Corona nur wünschen kann."

Bei heißen Temperaturen war die Demonstration am Nollendorfplatz in Berlin-Schöneberg am Samstagmittag gestartet – die Veranstalter hatten vorab angekündigt, dass es keinen Party-Umzug wie sonst beim Christopher Street Day geben sollte. Stattdessen wurde der Protest gegen LGBTI-Diskriminierung betont. Auch wurden die Teilnehmer zur Einhaltung der Hygieneregelen aufgefordert.

Zum Start sammelten sich viele Menschen auf dem Nollendorfplatz – größtenteils schien es auch dort möglich, die Distanz von 1,50 Meter zu wahren. Die Veranstalter hatten sogar Abstandsmarkierungen auf dem Boden angebracht.

Der Zug bewegte sich dann in Richtung Alexanderplatz.

Auch an der Siegessäule begann zur Mittagszeit eine weitere Demonstration. Dort wollten Tausende unter dem Motto „Black Lives Matter" demonstrieren.

Insgesamt ist die Berliner Polizei am Samstag mit 750 Kräften und einem Hubschrauber im Einsatz.