Weil er in einem Mehrfamilienhaus in der Falkenhagener Straße in Spandau drei seiner Nachbarn über Monate hinweg regelrecht terrorisiert haben soll, muss sich der 37-jähriger Abdulkadir O. ab Freitag vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten verantworten.

Laut Ermittlungen soll der Mann einem Ehepaar die Reifen am Auto zerstochen, wiederholt Schlösser an deren Kellertür zerstört und in einem Fall Kot an deren Wohnungstür geschmiert haben. Die Wohnung einer weiteren Nachbarin habe er immer wieder mit Eiern beworfen.

Nachts habe der 37-Jährige gegen Heizungsrohre geschlagen. Zudem soll er die drei Nachbarn verfolgt und fotografiert haben. Die Anklage lautet auf Nachstellung, Sachbeschädigung, Körperverletzung und Nötigung.

Der Fall war als das sogenannte "Horrorhaus von Spandau" bekannt geworden. Allein im Jahr 2018 hatten seine Nachbarn Abdulkadir O. 92 Mal angezeigt.

Publik gemacht hatte den Fall „Der Spiegel“. Dahinter verbirgt sich die Geschichte der berüchtigten und weit verzweigten deutsch-arabischen Großfamilie R. Auch Abdulkadir O. wird dem R.-Clan zugerechnet. (Tsp/dpa)