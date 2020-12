Die Serie tödlicher Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen setzt sich fort. Nach Recherchen des Tagesspiegels sind in einem Heim in Wilmersdorf neun Menschen gestorben, sechs Tote gab es in einem Mariendorfer Pflegeheim und bislang einen Toten bei einem Ausbruch in einem Heim in Biesdorf.

Mehr als die Hälfte der inzwischen mehr als 1000 Corona-Toten in Berlin lebten in Heimen.

Über 30 Infizierte in der Wilmersdorfer Seniorenstiftung



Der 91-Jährige klagt über starken Husten und Atemnot. Seit Wochen steht sein Wohnbereich unter Quarantäne, Verwandte dürfen ihn nicht in seinem Zimmer besuchen. Ob er das Coronavirus hat, wird nach außen nicht mitgeteilt. So erzählt es eine Angehörige.

In dem Heim der „Wilmersdorfer Seniorenstiftung“ in der Hohensteiner Straße in Wilmersdorf sind mehr als 30 Mitarbeiter und Bewohner infiziert, bestätigt der zuständige Gesundheitsstadtrat Detlef Wagner (CDU) am Dienstag auf Tagesspiegel-Anfrage. Neun Bewohner sind an oder mit dem Coronavirus gestorben.

Bis Mitte November habe es keinen einzigen Fall in den Einrichtungen des kommunalen Trägers gegeben. „Dann hat es auch uns erwischt“, sagt Wagner. Er ist nicht nur Gesundheitsstadtrat, sondern qua Amt auch Vorsitzender des Aufsichtsrates der Stiftung, Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) ist sein Stellvertreter.

„Wir haben seit Beginn der Corona-Pandemie ein sehr striktes Hygienekonzept verfolgt“, sagt Wagner. Wie das Virus letztlich doch ins Heim kam, seit bislang nicht geklärt – zuerst seien aber Mitarbeiter infiziert gewesen. Die Rückverfolgung gestalte sich schwierig, weil viel Fälle asymptomatisch verlaufen seien.

Das bezirkliche Gesundheitsamt, für das Wagner auch die Fachaufsicht führt, habe das Heim nach dem Ausbruch untersucht, aber laut dem Stadtrat keine Verstöße gegen das Hygienekonzept feststellen können.

„Das Gesundheitsamt prüft vollkommen neutral, ich bin gegenüber meiner Amtsärztin nicht weisungsbefugt“, sagte Wagner auf Tagesspiegel-Anfrage. Personal und Bewohner seien großflächig mit PCR- und Schnelltests getestet worden.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere runderneuerte App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Er widersprach dem Eindruck, Bewohner seien nicht getestet worden. „Wenn wir glauben, dass jemand Corona hat, dann kriegen die Pfleger den Hinweis, dass sie höllisch aufpassen – sobald Atemwege oder Kreislauf angegriffen sind, wird die Feuerwehr für den Transport in Krankenhaus gerufen.“ Die Pflegekräfte hätten die Anweisung, Zimmer nur mit FFP-2-Masken zu betreten, Hände würden beim Raus- und Reingehen in die Zimmer desinfiziert.

Personaldecke sei wie in vielen Heimen „sehr dünn“

Die Personaldecke in der Wilmersdorfer Seniorenstiftung sei aber wie in vielen anderen Heimen „sehr dünn“ gewesen, sagte Wagner. Zusätzlich hätte man Mitarbeiter in Quarantäne schicken müssen. Deshalb hätte Personal auf verschiedenen Stationen arbeiten müssen.

„Die Arbeitsbelastung und der Stress sind momentan sehr hoch – deshalb will ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass immer alle Regeln eingehalten wurden.“ Der Geschäftsführer habe ihm geschrieben, dass man „mit dem Rücken zur Wand“ stehe, was die Personallage betrifft.

Angehörige hatten sich an den Tagesspiegel gewandt und auch die Doppelrolle von Wagner als Fachaufsicht des Gesundheitsamtes und Vorstand der Stiftung kritisiert. So werde die Aufklärung von Versäumnissen erschwert, sagte eine Angehörige. Sie will aus Sorge um Nachteile für ihren Vater im Heim anonym bleiben.

Angehörige hatten die Doppelrolle Wagners als Fachaufsicht des Gesundheitsamtes und Vorstand der Stiftung kritisiert

Wagner sagte dazu: „In diesem ganz besonderen Fall Corona sieht die Doppelrolle vielleicht komisch aus.“ Er sei aber nicht weisungsbefugt, die Amtsärztin könne Mängel auch gegen seinen Willen weiterleiten.

Die kommunale Stiftung gebe dem Bezirk die Möglichkeit, alten Menschen in ihrem Kiez ein zu Hause zu bieten. „Deshalb halte ich die Idee der bezirklichen Stiftung und ihrer starken politischen Besetzung weiterhin für sinnvoll.“

Die Wilmersdorfer Seniorenstiftung verwaltet seit 2003 vier Wohnhäuser mit 375 Wohnungen in Charlottenburg-Wilmersdorf. 2019 wurde zusätzlich die Vermietung für 11 weitere Seniorenwohnhäuser mit 894 Wohnungen übernommen. Hinzu kommen drei Seniorenwohnheime.

86 Fälle, sechs Tote im Seniorenwohnheim Lerchenweg

Wie am Dienstag bekannt wurde, hat es auch in Mariendorf in einem Seniorenheim einen größeren Corona-Ausbruch gegeben. Sechs Bewohner des Seniorenhauses Lerchenweg sind verstorben; insgesamt sind 64 der 79 der dort lebenden Senioren mit dem Coronavirus infiziert, 22 der 72 Mitarbeiter wurden positiv getestet. Zuerst berichtete die „B.Z.“ darüber.

Wie der Geschäftsführer des Heims, Ulf Scharnweber, dem Tagesspiegel sagte, hatten am 11. Dezember Schnelltests sowohl bei einem Mitarbeitenden als auch bei einer Bewohnerin ein positives Ergebnis gehabt.

[In unseren Leute-Newslettern berichten wir wöchentlich aus den zwölf Berliner Bezirken. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Man habe sofort Maßnahmen getroffen. Die Bewohner durften nur noch auf den Zimmern sein, niemand habe mehr das Heim besuchen dürfen, es galt strikte Quarantäne. Die Meldung ans Gesundheitsamt sei direkt erfolgt. Aber erst am 16. Dezember seien die aussagekräftigeren PCR-Tests vorgenommen worden. Dann sei es sehr schnell gegangen; viele Bewohner seien positiv getestet worden.

Scharnweber kann sich nicht erklären, wie sich das Virus so habe ausbreiten können. Man habe stets sämtliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen. Die Mitarbeiter trügen FFP2-Masken, sie seien täglich mit Schnelltests getestet worden, die Bewohner drei Mal in der Woche, Abstandsregeln seien eingehalten worden. Die Verstorbenen hätten kaum Symptome gezeigt, seien sehr alt und schwach gewesen.

Inzwischen sind 40 Bewohner in eine Notfalleinrichtung des Klinikkonzerns Vivantes in Kreuzberg verlegt worden; zwei von ihnen mussten jedoch nach einer Verschlechterung ihres Zustands ins Krankenhaus gebracht werden.

„Man hat uns Pflegeheime einfach vergessen“

Durch diese Verlegung der Bewohner habe man in der Mariendorfer Einrichtung Raum gefunden, Infizierte und Nicht-Infizierte könnten jetzt räumlich besser auf den Etagen getrennt werden. Die Infizierung und Quarantäne der Mitarbeiter, von denen einige inzwischen auch erkrankt sind und Symptome zeigen, führe jetzt zu großen personellen Problemen, auch wenn weniger Bewohner präsent seien. „Es knirscht überall, und wir hangeln uns von Schicht zu Schicht“, sagt Scharnweber. Hinzu komme, dass viel Bürokratie erledigt werden müsse.

[Mehr aus der Hauptstadt. Mehr aus der Region. Mehr zu Politik und Gesellschaft. Und mehr Nützliches für Sie. Das gibt's nun mit Tagesspiegel Plus: Jetzt 30 Tage kostenlos testen.]

Der Geschäftsführer kritisierte, dass im Sommer auf Landesebene versäumt worden sei, ein einheitliches Verfahren zu vereinbaren und eine gemeinsame Plattform für die verschiedenen Ämter und Einrichtungen wie Gesundheitsamt, Heimaufsicht und Pflegeheime einzurichten, auf die alle hätten zugreifen können. So müssten Listen einzeln an verschiedene Stellen geschickt werden.

„Man hat uns Pflegeheime einfach vergessen“, sagt Scharnweber. Zudem äußert er sein Unverständnis darüber, dass es nach den ersten positiven Schnelltest fünf Tage gedauert hat, bis mit PCR-Tests durchgetestet wurde.

Das Seniorenhaus Lerchenweg ist eine Einrichtung eines kleinen privaten Trägers, der zudem in einem Tochterunternehmen ein Heim in Lichtenberg führt.

60 Bewohner und 25 Mitarbeiter haben sich im Heim „Biesdorfer Höhe“ in Marzahn-Hellersdorf infiziert. Wie Bürgermeisterin Dagmar Pohle (Linke) dem Tagesspiegel auf Anfrage sagte, habe es am Wochenende auch einen Todesfall gegeben.

Mehr zum Thema Betretungsverbot erlassen 79 Senioren bei Corona-Ausbruch in Pritzwalker Pflegeheim infiziert

Nachdem Schnelltests bei vier Beschäftigten ohne Symptome positiv ausgefallen waren, habe die Leitung Schnelltests bei allen Bewohnern vornehmen lassen. „Offensichtlich hat es Mängel gegeben, sonst hätte es nicht zu diesem Ausbruch kommen können“, sagte Pohle. Allerdings habe es bei Begehungen des Gesundheitsamtes nur „minimale Auffälligkeiten“ gegeben.