Die Senatsverwaltung für Gesundheit hat die neuen Zahlen der Coronavirus-Infektionen in Berlin mitgeteilt. Demnach gibt es insgesamt 7.081 gemeldete Fälle, das sind 40 mehr als am Vortag. Von Sonntag auf Montag waren es noch 26 Neuinfektionen. Derzeit gibt es 344 aktive Fälle (Montag: 341). Eine Person ist seit Montagabend verstorben. Damit steigt die Zahl der verstorbenen Covid-19-Patienten auf 206.

Alle Indikatoren der Corona-Ampel stehen weiterhin auf Grün. Die Reproduktionszahl „R“ ist leicht gestiegen und liegt aktuell bei 1,06. (Mehr Details unten im Blog.)

In der Debatte um große Demonstrationen und den Schutz vor Corona-Infektionen sieht der Berliner Senat nicht Staat und Polizei in der Pflicht, sondern vor allem die Demonstranten. „Es ist nicht Aufgabe des Staates, den Demonstrierenden vorzuschreiben, wie sie zu demonstrieren haben“, teilte die Senatsinnenverwaltung am Dienstag mit. „Nicht der Senat muss Konzepte vorlegen, sondern die Anmelder von Versammlungen.

Die Berliner Kitas kehren am 22. Juni wieder zum Regelbetrieb zurück. Darauf haben sich die Mitglieder des Senats am Dienstag geeinigt. Demnach gelte die Rückkehr zum Normalbetrieb „ohne Einschränkungen“ – also für alle Kinder und ohne Beschränkung der Betreuungszeiten.

Bei den Schulen startet der Normalbetrieb nach den Sommerferien, kündigte Bildungssenatorin Sandra Scheeres an. Dann solle auch die 1,5-Meter-Abstandsregel in den Schulen entfallen.

In Berlin droht auch künftig kein Bußgeld für ÖPNV-Nutzer, die in Bus oder Bahn keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. Darauf hat sich der Senat bei seiner Sitzung am Dienstag verständigt.

Nach dem drastischen Einbruch der Passagierzahlen zeigten sich im Mai erste Anzeichen einer Erholung des Berliner Luftverkehrs. Allerdings bewegte sich der Flugverkehr an den Berliner Flughäfen weiterhin auf sehr niedrigem Niveau. Dies geht aus dem aktuellen Verkehrsbericht der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH (FBB) hervor.

In Schönefeld und Tegel starteten und landeten im Mai 2020 51.979 Passagiere. Damit gab es im ganzen Monat so viele Fluggäste wie sonst an einem halben Tag. So haben sich die Fluggastzahlen im Vergleich zum April 2020 zwar nahezu verdoppelt, liegen aber gegenüber dem Vorjahresmonat Mai 2019 nur bei 1,6 Prozent.

An einer Spandauer Grundschule ist eine größere Zahl von Corona-Infektionen unter Schülern aufgetreten, auch an zwei Neuköllner Schulen gibt es Verdachtsfälle. Offenbar stehen sie alle miteinander in Verbindung.

