Unabhängig vom Verbot und erwarteten Gerichtsurteilen zu der geplanten Demonstration gegen die Corona-Politik am Samstag in Berlin rufen die Veranstalter weiterhin auf vielen Kanälen zur Teilnahme auf. Bei der Berliner Polizei gingen bis Freitagvormittag 5000 Anmeldungen zu weiteren Demonstrationen ein, wie eine Sprecherin sagte. (Mehr im Newsblog unten.)

Der Senat hat sich am Donnerstag zu einer Sondersitzung getroffen, um das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie zu besprechen. Die wichtigste Entscheidung: Das Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Personen wird bis zum Ende des Jahres verlängert. Leichte Lockerungen gibt es für Veranstaltungen in Innenräumen.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat in einem Interview das Verbot der „Querdenker“-Demo am Samstag verteidigt. Geisel sagte, es gehe ihm nicht um eine politische Bewertung sondern um den Infektionsschutz. Außerdem sagte der Innensenator, dass man, sollte die Demo tatsächlich stattfinden dürfen, mit mehr Demonstranten – und auch mehr Rechtsextremen – rechnet als am 1. August.

Download-Links für die Corona-Warn-App

[Mehr aus der Hauptstadt. Mehr aus der Region. Mehr zu Politik und Gesellschaft. Und mehr Nützliches für Sie. Das gibt's nun mit Tagesspiegel Plus: Jetzt 30 Tage kostenlos testen.]

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

Mehr zum Thema So funktioniert die Berliner Corona-Ampel Auf Reproduktionszahl, Neuinfektionen und Intensivbetten kommt es an

[Behalten Sie den Überblick: Corona in Ihrem Kiez. In unseren Tagesspiegel-Bezirksnewslettern berichten wir über die Krise und die Auswirkungen auf Ihren Bezirk. Kostenlos und kompakt: leute.tagesspiegel.de]