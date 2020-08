Um kurz nach 11 Uhr ist der Widerspruch der Initiatoren der "Querdenker"-Demo beim Berliner Verwaltungsgericht eingegangen. Sie wehren sich gegen das Verbot des Protests. Eine Entscheidung fällt jedoch wahrscheinlich erst am Freitag. (Mehr im Newsblog unten.)

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat in einem Interview im rbb-Inforadio das Verbot der „Querdenker“-Demo am Samstag verteidigt. Geisel sagte, es gehe ihm nicht um eine politische Bewertung sondern um den Infektionsschutz. Außerdem sagte der Innensenator, dass man, sollte die Demo tatsächlich stattfinden dürfen, mit mehr Demonstranten – und auch mehr Rechtsextremen – rechnet als am 1. August.

Am Donnerstag berät der Berliner Senat über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Auf die Menschen in Berlin könnten angesichts steigender Infektionszahlen einige Neuerungen zukommen. Vor der Senatssitzung beraten die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) über eine Neujustierung der Corona-Maßnahmen. Die Ergebnisse der vorangehenden Beratungen fließen in mögliche Maßnahmen des Senats mit ein.

In Berlin sind 735 aktive Coronavirus-Fälle gemeldet. Das sind 15 weniger als am Dienstag. In den vergangenen sieben Tagen lag diese Zahl auch schon bei 830. Der R-Wert hält sich stabil unter 1. Es werden aber wieder mehr Menschen im Krankenhaus behandelt. Von Dienstag auf Mittwoch wurden aber 82 Neuinfektionen gemeldet.

