CDU: „Stadt der Freiheit“ brauche seriösere Kommunikation in der Corona-Politik CDU-Haushälter Christian Goiny betonte, dass das Parlament sich sehr wohl mit den Verordnungen befassen müsse und diese nicht der Regierung überlassen werden dürfe. Goiny kritisierte die Kommunikation der Gesundheitsverwaltung, die auf viele wichtige Fragen ausweichend geantwortet hätte. „Wir brauchen seriöse Antworten.“

Wo gebe es beispielsweise ein Konzept zur Kontaktnachverfolgung des Senats? „Wenig“ sei in diesem Kontext während der Sommermonate passiert. Das gelte auch für die Ausstattung von Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen. Goiny forderte vom Senat Strategien und langanhaltende Konzepte. „So eine Situation wie im Sommer, dass nichts oder zu wenig passiert ist, können wir uns nicht mehr leisten.“

All die von den Maßnahmen betroffenen Branchen könnten zwar Hilfen bekommen, aber diese würden zu spät ausgereicht. „Wir brauchen Programme, die ein Überleben in der Krise sichern. Wir müssen uns auch Gedanken machen über Soloselbstständige in der Veranstaltungswirtschaft und Kulturbranche.“ Berlin sei die Stadt der Freiheit. „Wir müssen in der Kommunikation der Maßnahmen darauf achten, dass diese DNA der Stadt auch glaubwürdig bleibt“, sagte Goiny.