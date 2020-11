Bundeswehr soll Friedrichshain-Kreuzberg medizinisch unterstützen Friedrichshain-Kreuzberg will nun doch Bundeswehrsoldaten zur Unterstützung des Gesundheitsamts einsetzen. Wie die Bezirksbürgermeisterin Monika Hermann (Grüne) auf Twitter erklärte, habe man bereits Kontakt zum Bund aufgenommen. Gegenüber dem Tagesspiegel sagte sie: "Wir brauchen Unterstützung bei den Testungen, da alle zivilen Stellen in Berlin komplett überfordert sind."



Der Gesundheitsstadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Knut Mildner-Spindler, erklärte gegenüber dem Tagesspiegel, dass man mit den Abstrichen nicht hinterherkomme. Deshalb sei beispielsweise eine ganze Flüchtlingsunterkunft unter Quarantäne gestellt worden, weil niemand in der Lage gewesen sei, alle 400 Bewohner zu testen.



Wann die ersten Soldaten ihre Arbeit in den Gesundheitsämtern aufnehmen, stehe aber noch nicht fest. Bei der Corona-Sondersitzung im Berliner Abgeordnetenhaus hatten mehrere Fraktionen sowie der Regierende Bürgermeister Michael Müller die Ablehnung von Bundeswehrhilfe im Bezirk kritisiert.