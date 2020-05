Öffentlich bisher unbekannt blieb ein Corona-Fall an der Kurt-Schwitters-Schule in Prenzlauer Berg. Am 15 Mai war hier ein Lehrer positiv getestet und registriert worden, fünf Tage später informierte die Schulleiterin in einem Brief alle Eltern (liegt dem Checkpoint vor).

Die betroffene Lerngruppe wurde aus der Schule genommen und befindet sich in Absprache mit dem Gesundheitsamt bis zum 30. Mai in häuslicher Quarantäne. In ihrem Schreiben erinnert die Schulleiterin an „das Gebot, auch außerschulisch auf eine Kontaktminimierung zu achten“ – es ist das erste und wichtigste.

