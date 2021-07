Inzidenz in Berlin steigt fünften Tag in Folge - nun auf 6,9

Das Infektionsgeschehen in Berlin ist weit entfernt von dem Niveau vor wenigen Monaten. Der Abwärtstrend der vergangenen Wochen scheint jedoch nicht nur gestoppt, sondern dreht sich wieder. Am Freitag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in der Hauptstadt am fünften Tag in Folge gestiegen - auf nun 6,9. Das geht aus den aktuellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervor.

Noch vor einer Woche lag die Inzidenz bei 5,1. Am Sonnabend ging sie auf 5,0 und am Sonntag auf 4,8 zurück - seitdem nimmt sie wieder zu. Am Donnerstag betrug der Wert schon wieder 6,2, nun stieg er abermals an. Das RKI meldete am Freitagmorgen 63 registrierte Neuinfektionen innerhalb eines Tages. Neue Todesfälle wurden jedoch nicht bekannt.

Bei den Bezirken gibt es weiterhin deutliche Unterschiede. Nachdem zwischenzeitlich alle zwölf unter der Zehner-Marke lagen, ist das inzwischen nicht mehr so. Die höchste Inzidenz weist aktuell der Bezirk Mitte mit 14,7 aus. Auch Friedrichshain-Kreuzberg mit 9,6 und Charlottenburg-Wilmersdorf mit 9,0 sind nicht mehr weit von einem zweistelligen Wert entfernt. Die östlichsten Bezirke stehen am besten da: In Marzahn-Hellersdorf beträgt die Inzidenz lediglich 1,9, in Lichtenberg 2,4 und in Treptow-Köpenick 4,1.