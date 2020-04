Müller: Lockerungen frühestens ab dem 27. April oder 1. Mai

In der Corona-Krise stehen diese Woche erste Entscheidungen über eine Lockerung der strengen Regeln an. Am Mittwoch berät Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) darüber mit den Ministerpräsidenten der Länder.



Im Interview mit "Radio Eins" antwortete Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf die Frage, was er sich ab kommenden Montag in Sachen Lockerungen bei Schulen, Kitas und im Einzelhandel wünsche, dass die beschlossenen Maßnahmen mindestens bis zum 19. / 20. April – also bis kommenden Sonntag/Montag – gelten. "Wir werden dann überprüfen, ob und was gelockert werden kann", sagte Müller. Die Diskussion beginne erst am morgigen Mittwoch, aber sie werde dann weitergeführt am nächsten Wochenende, "und wenn es zu Lockerungen kommen kann, dauert es ja auch wieder einige Tage, bis man die umsetzt", erklärte der Regierende. "Ich gehe davon aus, dass wir vielleicht ab dem 27. oder dem 1. Mai Veränderungen haben werden in diesen Ausgangsbeschränkungen." Würden zunächst die Schulen wieder eröffnet werden, müsste auch der BVG-Betrieb hochgefahren werden. Er präzisierte: "Also: Frühestens ab 27., eventuell auch erst ab 1. Mai."