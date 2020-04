Krankenhäuser und Pflegeheime in Berlin sind nach Behördenangaben mittlerweile mit der Schutzausrüstung versorgt worden, die am Wochenende aus China gekommen war (mehr unten im Blog).

Die Hauptstadt-Polizei will an den Ostertagen auch auf dem Wasser kontrollieren, ob sich die Berliner an die Corona-Abstandsregeln halten.

Auch wer mit dem Auto oder mit dem Zug aus dem Ausland einreist, muss 14 Tage in Quarantäne – das will der Senat am Donnerstag beschließen. Zuvor galt es nur für Flugreisende. Ausnahmen gibt es für Diplomaten und Geschäftsreisende.

Die Charité testet alle Mitarbeiter auf das Coronavirus, die unmittelbar mit der Versorgung von Patienten zu tun haben. Es dürfte sich um mehrere Tausend Ärzte und Pflegekräfte handeln.

Die Senatsverwaltung für Gesundheit meldete am Mittwochabend 4212 bestätigte Coronavirus-Infizierte in Berlin, also 174 mehr als am Dienstag. Die Zahl der Verstorbenen stieg um fünf auf nun 37. Derzeit werden 546 Corona-Patienten in Berlins Kliniken behandelt, davon befinden sich 126 auf Intensivstationen. Laut Statistik sind inzwischen 2341 Erkrankte wieder genesen.

Hintergrund-Informationen zum Coronavirus:

