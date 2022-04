Die Bildungsverwaltung plant offenbar, die Corona-Testpflicht in Berliner Kitas ab 9. Mai zu beenden. Das berichtete der RBB am Mittwoch unter Berufung auf einen Entwurf für ein Schreiben der Verwaltung an die Dachverbände der Kitaträger, das dem Sender vorliegt.

Auf Nachfrage bei der Bildungsverwaltung konnte ein Sprecher dies allerdings nicht bestätigen. Es hieß allerdings, dass derzeit ein Schreiben an die Träger in Arbeit sei und man sich dazu erst später äußern wolle.

In dem Entwurf, auf den sich der RBB beruft, heißt es, dass aufgrund der sinkenden Infektionszahlen die „allgemeine, regelmäßige Testpflicht in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege entfällt“.

Ausdrücklich werde aber darauf hingewiesen, dass auch nach dem 9. Mai auf freiwilliger Basis und anlassbezogen weiter getestet werden kann, etwa wenn es zu Corona-Ausbrüchen kommt. Dafür soll den Einrichtungen auch künftig ein Test pro Person und Woche zur Verfügung gestellt werden, schreibt die Senatsverwaltung.

Ebenfalls zum 9. Mai werde laut RBB die bisherige Test-to-Stay-Strategie enden. Sie sieht vor, dass Kinder, die Kontakt mit einem Infizierten hatten, die Kita weiter besuchen können, aber täglich getestet werden.

Wie mit diesen „Kontaktkindern“ verfahren wird, ob sie weiter die Kita besuchen können oder in Quarantäne geschickt werden, liege künftig in der Hand der örtlichen Gesundheitsämter, so die Senatsgesundheitsverwaltung laut dem Bericht.

Vertreter der Kinderärzte hatten schon Anfang März gefordert, die Sinnhaftigkeit des anlasslosen Testens zu hinterfragen.

Der Vorstandsvorsitzende Roland Kern vom Dachverband der Berliner Kinder- und Schülerläden (Daks) sagte dem Tagesspiegel, dass er es begrüße, dass es weiterhin die Möglichkeit für das "anlassbezogene" Testen bei Kindern geben soll, heißt wenn Kinder Symptome aufweisen oder Kontakt zu infizierten Personen hatten. (Tsp)