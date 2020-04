Mehr Verstöße gegen Corona-Abstandsregeln am Sonntag





Die Berliner Polizei hat am sonnigen Sonntag deutlich mehr Bußgelder wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln verhängt als in den Tagen zuvor. 126 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten wie fehlenden Abständen und 19 Strafanzeigen etwa wegen illegaler Öffnung von Imbissen habe es am Sonntag gegeben, teilte die Polizei am Montag mit. In den Tagen zuvor lag die Zahl der Verstöße meistens deutlich unter 100.

Tagsüber waren rund 400 Beamtinnen und Beamte im Einsatz, in der Nacht etwa 130. Sie überprüften 22 Objekte und 328 Personen im Freien. Die Polizei hatte verstärkte Kontrollen am Wochenende angekündigt. Seit Mitte März zählte die Polizei insgesamt 1136 Straftaten und 2048 Ordnungswidrigkeiten in Zusammenhang mit den Corona-Regeln.

Wie am Sonntag berichtet, war die Zahl der Anzeigen wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz am Wochenende wieder leicht gestiegen. So musste die Polizei Partys in mehreren Bezirken auflösen, wie die Behörde am Sonnabend über Twitter mitteilte.

Der Bezirk Mitte schickte sein Ordnungsamt am Freitagnachmittag zu gezielten Sonderkontrollen in den Volkspark Rehberge, an den Plötzensee und in den Park am Weinbergsweg. 61 Verstöße seien festgestellt worden. 16 Menschen hätten 55 Euro Bußgeld bezahlt. „In den anderen Fällen wurde das Verwarngeld abgelehnt, so dass es hier zu einem Ordnungswidrigkeitenverfahren kommen wird.“

Bezirksbürgermeister Stephan von Dassel (Grüne) kündigte an: „Die Kontrollen des Ordnungsamtes insbesondere in Grünanlagen werden in den nächsten Tagen und auch an den nächsten Wochenenden fortgesetzt. Von der Möglichkeit, Verwarngelder und die noch höheren Bußgelder zu verhängen, wird konsequent Gebrauch gemacht.“ (Tsp/dpa)