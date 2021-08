Während die Gesamt-Inzidenz für Berlin derzeit bei rund 70 liegt, bewegen sich die Inzidenzen bei den Jüngeren auf einem deutlich höheren Niveau - und steigen rapide an. Am Freitag lag die berlinweite Inzidenz bei 69,7, vor einer Woche noch bei rund 50. Das geht aus dem Lagebericht der Gesundheitsverwaltung hervor.

Am höchsten ist der Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Menschen binnen sieben Tagen aktuell in der Gruppe der 10- bis 14-Jährigen. In dieser Altersgruppe liegt die Inzidenz bei 230 - am Freitag vor einer Woche lag sie bei rund 149.

Bei den 15- bis 19-Jährigen liegt die Inzidenz bei 184 (Vorwoche: 133), in der Gruppe der 5- bis 9-Jährigen ist sie auf 144 gestiegen (Vorwoche: 78).

Auch in den Schulen nehmen die Corona-Infektionen zu. Nach Angaben der Bildungsverwaltung sind derzeit 82 Lerngruppen geschlossen (vergangene Woche waren es 13). Insgesamt 733 Corona-Fälle bei Schülern und Schülerinnen wurden gemeldet, in der Vorwoche waren es 200. Beim Lehrpersonal sind 31 Infektionen entdeckt worden (Vorwoche 13).

Zur Einordnung: In Berlin gibt es rund 700 Schulen mit rund 350.000 Schüler:innen und 35.000 Beschäftigten. Die Zahlen enthalten nicht nur Fälle aus der aktuellen Woche, sondern auch ältere, bei denen noch kein Negativ-Attest vorliegt.

Die meisten Lerngruppen in Berlin-Mitte geschlossen

Bei den geschlossenen Lerngruppen sind am meisten die Bezirke Mitte (20), Spandau (13), Neukölln (13) und Marzahn-Hellersdorf (14) betroffen.

Die gute Nachricht ist, dass die steigenden Infektionszahlen bei den Jüngeren nicht dazu geführt haben, dass sich ältere Menschen anstecken. Bei den über 60-Jährigen liegen die Inzidenzen im niedrigen ein- bis zweistelligen Bereich. Die Corona-Ampel für die Intensivbetten-Kapazitäten steht weiterhin auf grün, bei fünf Prozent.

Während der Berliner Senat in dieser Woche eine Verlängerung der Maskenpflicht in Schulen beschlossen hat, bis mindesten 5. September, wird diese in Brandenburg gelockert.

Brandenburg kippt Maskenpflicht an Grundschulen

Ab Montag, 23. August, entfällt dort die Maskenpflicht für Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 6, wie das Bildungsministerium mitteilte. Die Schüler der weiterführenden Schulen müssen weiterhin Maske tragen.

Ausnahmen bestehen im Außenbereich der Schule, während des Sportunterrichts und beim Singen und Spielen von Blasinstrumenten. Andere Hygieneregeln wie das Testen und regelmäßige Lüften bleiben an allen Schulen weiterhin bestehen. In Brandenburg lag die landesweite Inzidenz am Freitag bei 23,5.