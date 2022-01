Halbe Million Corona-Fälle in Berlin seit Pandemie-Beginn

Die zentralen Kennziffern in der Corona-Pandemie zeigen in Berlin weiter nach oben. Erneut gestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz: von 1795,5 auf 1863,1. Die Gesundheitsämter registrierten 14.730 neue Fälle - damit wurden seit Pandemie-Beginn nun mehr als eine halbe Million Corona-Infektionen in Berlin bekannt: exakt 500.039. Drei weitere Todesfälle kamen hinzu, seit Pandemiebeginn starben demnach 4097 Menschen aus der Hauptstadt mit einer Coronavirus-Infektion. Das geht aus dem aktuellen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung vom Donnerstag hervor.

Mehr als tausend Menschen befinden sich inzwischen mit einer Coronavirus-Infektion in den Berliner Kliniken, 810 liegen auf den Normalstationen - wobei sie vielfach wegen eines anderen Leidens in Behandlung sind und die Coronavirus-Infektion lediglich durch den üblichen Test bei der Einlieferung festgestellt wurde. Allerdings gibt es auch hier Betroffene, die eine Atemunterstützung brauchen.





192 Erkrankte haben einen schweren Verlauf und müssen auf einer Intensivstation behandelt werden - das sind sechs mehr als noch am Vortag. Noch am vergangenen Samstag lag die Zahl bei 164 Patientinnen und Patienten, nun ist sie schon am fünften Tag in Folge gestiegen, zudem recht schnell. Vor Weihnachten waren zwischenzeitlich allerdings mehr als 240 Betroffene in intensivmedizinischer Behandlung. Mit 18,7 Prozent liegt der Anteil der Covid-19-Fälle an den verfügbaren Intensivbetten derzeit noch im gelben Bereich - bei 20 Prozent wird die Ampel rot.

Die Hospitalisierungsinzidenz, also die Zahl der neuen Corona-Fälle in Kliniken in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner, liegt bei 17,9 Prozent. Warum die Zahl allein irreführend ist, welche Leute auf den Normalstationen in Behandlung sind und welche Herausforderungen die Omikron-Welle für die Kliniken mit sich bringt, hat unser Gesundheitsexperte Ingo Bach recherchiert. Seinen Hintergrundbericht lesen Sie bei Tagesspiegel Plus.