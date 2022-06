Berlins Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) hält an der geltenden Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr wegen der Corona-Pandemie fest. "Ich kann nur allen raten, weiterhin in Innenräumen und in Situationen, wo wir den Abstand nicht einhalten können, noch Maske zu tragen", sagte Gote der "Berliner Morgenpost". "Es ist ganz wichtig, dass wir uns alle klar machen, dass die Regeln weiter gelten - das Händewaschen, die Hygieneregeln."

Mehr zum Thema Regierungspläne zur Corona-Pandemie Maskenpflicht wird in Verkehrsmitteln vorerst bestehen bleiben

Der Berliner Senat hatte zuletzt die Masken- und Testpflicht für Pflegeeinrichtungen gelockert. Bewohner von Senioren- und Pflegeheimen müssen keine Masken mehr tragen. Für das Personal gilt die Maskenpflicht hingegen weiterhin. An den Berliner Schulen ist die Corona-Testpflicht seit Dienstag zunächst beendet, wie die Bildungsverwaltung vergangene Woche mit Verweis auf die aktuell vergleichsweise entspannte Pandemielage mitgeteilt hatte. Auch die 3G-Regel für externe Personen in der Schule entfällt. (dpa)