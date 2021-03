D

Noch bevor das Land Berlin seine bestellten Schnelltests erhält und zur Verfügung stellen kann, was ab dem 8. März erwartet wird, können sich nun auch Laien in Berlin selbstständig auf das Coronavirus testen. Laut einem Beitrag aus den sozialen Netzwerken hat eine Apotheke im Stadtteil Treptow-Köpenick Schnelltestskits für den Laiengebrauch erhalten und bietet diese bereits seit Montag in ihrer Filiale an.

Verkauft werden dort Schnelltests des Typs „Lyher Covid-19 Antigen Schnelltest (Nasal)“ von der Lissner Qi GmbH zu einem Preis von 14,95 Euro pro Test. Laut Packungsbeilage verfügt der Test über eine Spezifität von 100% - die Wahrscheinlichkeit, dass gesunde Menschen als gesund erkannt werden - und über eine Sensitivität von 95,96% - die Wahrscheinlichkeit, dass kranke Menschen als krank erkannt werden. Das Testergebnis erscheint nach 15 Minuten. Wie bei allen derzeit zugelassenen Produkten handelt es sich bei diesem Test um einen Antigenschnelltest, der ein Virusprotein in der abgegebenen Probe nachweisen kann. Also einen Bestandteil des Krankheitserregers, der sich im Körper einer:s Probanden:in befinden kann

Vier mögliche Schnelltestprodukte sind derzeit für den deutschen Markt vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zugelassen worden. Die Produkte „Clinitest Rapid Covid-19 Self-Test“ von der Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH, „Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card“ von der Technomed Service GmbH, „Lyher® Covid-19 Antigen Schnelltest (Nasal)“ von der Lissner Qi GmbH und „SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test“ von der MT Promedt Consulting GmbH. Besagte Produkte sind in einem Sonderzulassungsverfahren von BfArM zugelassen worden.

Kostenlos gibt es die begehrten Testprodukte jedoch nicht. Die zuständige Regelverordnung, die Testverordnung des Bundes, sieht zwar vor, dass sich bestimmte Berufsgruppen kostenlos testen lassen können, diese haben jedoch keinen Anspruch auf ein kostenloses Testkit in der Apotheke, quasi auf Rezept. Einzelheiten bezüglich der kostenlosen Testungen regeln die Bestimmungen der jeweiligen Länder.

Bei der Anwendung des Testes kann es allerdings auch zu Fehlern kommen, gerade auch in der Auswertung des erhaltenen Ergebnisses. Stefan Schmidt vom Berliner Apotheker-Verein (BAV) mahnt, auf die richtige Durchführung des Testes wertzulegen, sich an der Packungsbeilage zu orientieren und im Zweifelsfall, auch was das Testergebnis anbelangt, mit dem:r Ä:Arzt:in oder dem:r Apotheker:in Kontakt aufzunehmen. Bei einem positiven Testergebnis natürlich nur telefonisch.

Auch ein richtiger Umgang mit dem erhaltenen Testergebnis sei wichtig. So bringe es ein positiver Testbefund auch mit sich, entsprechend der derzeit geltenden Regeln damit umzugehen, rät Schmidt. Getestet werden können mit den derzeit verfügbaren Tests gemeinhin alle Altersgruppen, auch Kleinkinder. Ausnahmefälle die einen Test nicht durchführen können, gibt es in der Regel nicht. Genaueres muss jedoch in der Packungsbeilage nachgelesen werden beziehungsweise bei Bedenken der Apotheker konsultiert werden.

Selbstversuch

Unser Reporter hat selbst einen Schnelltest erworben und ausprobiert. Hier wird das Testkit „Lyher Covid-19 Antigen Schnelltest (Nasal)“ verwendet. Je nach Schnelltest kann die Durchführung variieren.

Aus mehreren Teilen besteht das Testkit. Im Selbsttest verwendet: Das Testset "Lyher Covid-19 Antigen Schnelltest (Nasal)". Foto: Tobias Fellner

Schritt eins: Packungsbeilage lesen, wichtige Informationen sammeln. Zum Beispiel: Das Kit ist 18 Monate lang haltbar. Es funktioniert durch den Nachweis von Bestandteilen des Viruses in der Nasenschleimhaut eines Probanden. Es muss entsorgt werden wie „biologisch gefährliches“ Material. Laut Auskunft der Berliner Stadtreinigung heißt das, dass die Schnelltests „in reißfesten, feuchtigkeitsbeständigen und dichten Behältnissen gesammelt – zum Beispiel in verschlossenen Plastik- beziehungsweise Mülltüten – und zugeknotet im Hausmüll entsorgt“ werden müssen. So sähen es die Empfehlungen des Umweltbundesamts und des Robert-Koch-Instituts vor. Am wichtigsten: Testablauf lesen, der dort genau beschrieben wird.

Schritt zwei: Packung mit dem Stäbchen öffnen, Stäbchen herausziehen und in beiden Nasenlöchern das wattige Ende des Stäbchens, wie auf der Packungsbeilage beschrieben, sieben bis zehn Sekunden lang fünf Mal drehen.

Das Wattestäbchen wird zur Probenahme verwendet. Dabei auf das sensible Innenleben der Nase achten. Foto: Tobias Fellner

Schritt drei: Probeflüssigkeit in das Plastikröhrchen füllen, Wattestäbchen dazu, zehn bis 15 Mal das flexible Plastikröhrchen zusammendrücken, damit das Wattestäbchen im Inneren mit Flüssigkeit getränkt wird, eine Minute abwarten.

Schritt vier: Stäbchen aus dem Plastikröhrchen herausnehmen, „Deckel“ auf das Plastikröhrchen draufsetzen. Im Deckel befindet sich ein kleines Loch, durch das die Flüssigkeit aus dem Röhrchen später auf die Testvorrichtung gegeben werden kann.

Anschließend wird die Probe in einer Flüssigkeit vermengt, diese wird später auf die Testvorrichtung geträufelt. Foto: Tobias Fellner

Schritt fünf: Erst jetzt die separat verpackte Testvorrichtung aus der Verpackung holen. Drei Tropfen aus dem Röhrchen mit der Flüssigkeit auf die markierte Stelle an der Testvorrichtung tropfen. Jetzt ist bereits erkennbar, wie die Flüssigkeit vom in der Testvorrichtung installierten Teststreifen aufgesaugt wird.

Die Testflüssigkeit muss nun auf den Teststreifen gegeben werden, anschließend färbt sich der darin verbaute Teststreifen ein. Foto: Tobias Fellner

Schritt sechs: 15 Minuten abwarten. In dieser Zeit saugt sich der Teststreifen der Testvorrichtung mit der abgegebenen Flüssigkeit voll und weist mögliche Bestandteile des Coronaviruses darin nach, indem sich bestimmte Bereiche verfärben können.

Schritt sieben: Ergebnis auslesen: Es gibt in meinem Fall zwei Streifen, die sich verfärben können. Der eine Streifen verfärbt sich, wenn der Test korrekt angewendet wird, in jedem Fall, ich nenne ihn den Kontrollstreifen. Der zweite Streife verfärbt sich nur bei einer Erkrankung, ich nenne ihn den Virusstreifen. Wenn, wie in der Packungsbeilage beschrieben, beide Streifen, der Kontrollstreifen und der Virusstreifen erscheinen, ist das Ergebnis positiv, die Krankheit wurde nachgewiesen. Wenn nur ein Streifen, der Kontrollstreifen erscheint ist das Ergebnis negativ, keine Erkrankung gefunden. Erscheint gar kein Streifen oder nur der Virusstreifen ohne den Kontrollstreifen, ist der Test ungültig.

Nach 15 Minuten kann das Testergebnis abgelesen werden. Nur ein Streifen bei "C" heißt: negativer Befund. Keine Coronakrankheit... Foto: Tobias Fellner

Schritt acht: Mit dem Testergebnis richtig umgehen: Bei einem positiven Befund sich unbedingt an die geltenden Coronabestimmungen halten. Andersherum bedeutet ein negativer Testbefund keinen Freifahrtschein, da der Coronatest nur eine Momentaufnahme abbildet. Sollten Zweifel am Testergebnis bestehen unbedingt Kontakt mit dem:r Ä:Arzt:in oder dem:r Apotheker:in aufnehmen.

Fazit: Der Test ist leicht anzuwenden, sehr gut nachzuvollziehen wie er funktioniert, selbst wenn man sich durch das Fachlatein liest, das im Beipackzetteltext verwendet wird, werden einem die groben Sinnzusammenhänge des Ablaufes klar. Die Durchführung erscheint auf den ersten Blick komplex oder kompliziert, da das gelieferte Set bei mir aus – so schien es auf den ersten Blick – vielen spezifischen einzelnen Bauteilen bestand, die Lieferung in einer Plastikfolie verpackt, ohne dass man zum Beispiel durch einen Aufdruck hätte sehen können, wie das Testkit in seiner Verwendung später aussehen wird. Jedoch wird nach dem Lesen der Packungsbeilage, beziehungsweise der Gebrauchsanweisung schnell klar, wie das ganze funktioniert, spätestens wenn mit der Durchführung begonnen wird und die Durchführung an sich ist dann auch relativ einfach vorzunehmen. Gefahr beim Probe nehmen: Das Wattestäbchen reizt die Nase und man muss nießen. Kritikpunkt: Die Flüssigkeit für das Teströhrchen ist relativ knapp bemessen. Alles in allem ist der Test aber wirklich gut machbar. Positiver Effekt ist es, dass er es ermöglicht, in relativ kurzer Zeit ohne großen Aufwand herauszufinden, ob eine Erkrankung möglicherweise vorliegt oder nicht, also Genauigkeit zu erhalten.