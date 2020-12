Wer sich in Berlin vor Weihnachten auf Corona testen lassen will, verliert schnell den Überblick in der Fülle der Angebote. Hausärzte, Gesundheitsämter und die offiziellen Corona-Teststellen der Krankenhäuser und Bezirke testen nur bei Symptomen oder bei Kontaktpersonen der Kategorie I - und auch hierbei wird priorisiert.

Seit einigen Wochen entstehen in Berlin allerdings immer mehr private Testzentren. Die Tests kosten zwischen 25 und 160 Euro, je nachdem ob ein PCR-Test oder Antigenschnelltest erfolgt.

Selbstzahler können hier recht unkompliziert einen Abstrich vornehmen lassen, sollten dabei jedoch immer bedenken, dass auch ein negatives Ergebnis kein Freibrief für ein Weihnachtstreffen ist- denn es kann trügerisch sein. Ein Restrisiko bleibt.

Oberste Vorgabe zur Pandemiebekämpfung bleibt es daher, die Kontakte zu beschränken. Von allen verzichtbaren Treffen und Reisen sollte abgesehen werden.

Am sichersten: Der PCR-Test

Ein PCR-Test ist die sicherste Methode bei der Testung auf SARS-CoV-2. Der PCR-Test weist Virus-Erbgut nach, auch noch in geringen Mengen, etwa wenn die getestete Person gerade erst frisch infiziert wurde und nur wenige Viren im Rachen vorhanden sind, oder wenn die Erkrankung schon mehrere Tage zurückliegt und kaum noch Erregererbgut am Abstrich hängen bleibt.

Das Verfahren ist jedoch aufwändiger und je nach Laborkapazitäten kann es bis zu mehreren Tagen dauern, bis das Ergebnis eingeht.

Am schnellsten: Der Antigen-Test

Die Schnelltests hingegen weisen kein Erbgut, sondern Teile der Virushülle nach, die sogenannten Antigene. Anders als beim PCR-Test braucht es eine gewisse Menge an Viren, damit der Test anschlägt. Das bedeutet: Auch bei einem negativen Test besteht ein Restrisiko, dass die getestete Person trotzdem infiziert ist.

Der Schnelltest ist positiv. Foto: dpa

Sie ist aber sehr wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Testung nicht infektiös, denn sind im Rachenraum nur wenig Viren vorhanden, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit gering, dass man beim Sprechen, Husten oder Singen an Weihnachten viele Viren mit der Atemluft verbreitet. Positive Antigen-Schnelltests müssen durch einen PCR-Test bestätigt werden. (Mehr zu Antigen-Schnelltests lesen Sie hier).

Bereits infiziert gewesen? Der Antikörper-Test

Es gibt auch noch den sogenannten Antikörper-Test. Dieser unterscheidet sich vom PCR- und vom Antigen-Schnelltest, da er nicht das Virus selbst, sondern die Immunreaktion des Körpers auf eine Infektion mit SARS-CoV-2 nachweist.

Die Bildung von Antikörpern erfolgt frühestens nach ein paar Tagen nach einer Infektion. Dieser Test wird herangezogen, um festzustellen, ob eine Person bereits eine Infektion durchgestanden hat.

Wie sinnvoll ein Schnelltest ist, darüber wird viel gestritten. Viele meinen, er sei zu unsicher und stelle ein unkalkulierbares Risiko dar. Andere Virologen halten den Einsatz für sinnvoll, da zumindest einige Infektionsketten durchbrochen werden können.

Wer einen Schnelltest vor den Feiertagen machen möchte, muss jedenfalls wissen, dass die Aussagekraft des Testergebnis zeitlich sehr begrenzt ist. Es ist möglich, dass schon einen Tag später ein positives Ergebnis angezeigt wird.

Der Test muss also direkt vor dem Familienfest durchgeführt werden. In der Regel handelt es sich dabei um einen Nasen-Rachen-Abstrich, der von professionellem geschulten Personal ausgeführt werden muss. Abstriche, die nur aus dem Rachen genommen werden, gelten als unsicherer. In der Regel wird aber beides gemacht. Welche Tests vom Charité Virologen Christian Drosten für gut befunden wurden, können Sie hier nachlesen.

Teststellen in Berlin - eine Übersicht

Die Kassenärztliche Vereinigung Berlin hat auf ihrer Website eine Liste hausärztlicher Praxen veröffentlicht, die grundsätzlich Corona-Tests anbieten. Führt die eigene Hausärztin oder der Hausarzt keine Tests durch und bestehen keine für COVID-19 typischen Symptome, können Selbstzahler sich an die genannten Praxen wenden.

Außerdem sind im folgenden einige Teststellen aus verschiedenen Bezirken aufgelistet. Alle Anbieter geben an, die Testung durch professionelles Personal durchführen zu lassen.

Bezirk Mitte

Corona-Schnelltest-Station, Auguststraße 20, 10117 Berlin, Montag bis Freitag 8 bis 19 Uhr, Samstags und Sonntags 9 bis 18 Uhr. Terminvereinbarung auf schnelltestberlin.de.

Ein PCR-Test kostet 99 Euro. Das Ergebnis erreicht den Getesteten am nächsten Tag via E-Mail.

Ein Schnelltest, oder auch "Antigentest", kostet 49 Euro. Das Ergebnis liegt nach 30 Minuten vor. Die Station bietet bei positiven Ergebnis ein ärztliches Attest in deutsch und englisch an. Das skurrile an diesem Anbieter ist, dass die Testung in einer Galerie stattfindet und nebenbei die Kunst betrachtet werden kann.

Ärztehaus Mitte, In den Ministergärten 1, 10117 Berlin, Terminvereinbarung unter 030/2123436409. Informationen über aerztehaus-mitte.de/covid-19-test/.

Das Ärztehaus bietet ein Drive-In mit Testzelt, so dass eine sichere Testumgebung gegeben ist. Auch zu Fuß können Interessierte das Ärztehaus besuchen.

Ein PCR-Test kostet 75,76 Euro. Das Ergebnis liegt am 2. Folgetag vor. Das Ärztehaus bietet zudem Antikörper-Test an.

Teststation im Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin, täglich 10 bis 22 Uhr, Terminvereinbarung auf berlin-coronatest.de.

Ein Antigentest kostet 40 €. Das Ergebnis wird in 30 Minuten via E-Mail versendet.

Im Admiralspalast gibt es vorrübergehend ein Corona-Testzentrum. Foto: Jörg Carstensen/dpa

KitKatClub, Köpenicker Str. 76, 10179 Berlin, Registrierung über check4event.de/register.

Ein Antigentest gibt es hier für 24,95 Euro. Das Ergebnis liegt nach 15 Minuten via SMS vor.

Auf dem Gelände des Berliner Clubs werden kostenpflichtige Corona-Schnelltests unter Arztaufsicht angeboten. Foto: Britta Pedersen/dpa

Bezirk Pankow

"My Corona Schnelltest" am Mauerpark, Max-Schmeling-Halle, Falkplatz 1, 10437 Berlin-Prenzlauer Berg, Montag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet, Terminvereinbarung unter mycoronaschnelltest.

Ein Schnelltest kostet kostet 49,95 Euro. Nach 15 bis 30 Minuten erhalten Getestete das Ergebnis. Eine ärztliche Bescheinigung kann angefordert werden.

Temporäre Teststelle am Strandbad Weißensee, Berliner Allee 155, 13088 Berlin-Weissensee, Telefon 0178/3520312.

Am 23. Dezember zwischen 9 und 19 Uhr sowie am Heiligabend zwischen 9 und 14 Uhr plant das Strandbad Schnelltests anzubieten. Personen, die getestet werden wollen, senden eine Mail an schnelltest-weissensee(at)web.de und erhalten daraufhin einen Termin.

Der Preis beträgt 44,90 Euro und wird vor Ort bar bezahlt. Mitglieder der DLRG, des DRK sowie des ASB erhalten Rabatt. Registrieren sich mindestens drei Personen des selben Haushalts zusammen für denselben Termin, zahlen nur zwei den vollen Preis. Alle weiteren Personen zahlen nur 35 Euro. Das Ergebnis liegt nach 20 Minuten vor.

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg

Corona-Schnelltest-Zentrum am Moritzplatz, Prinzessinnenstraße 14, 10969 Berlin-Kreuzberg, Terminvereinbarung auf coronatest-moritzplatz.de.

Hier kostet ein Antigentest 49,90 Euro. Nach 20 Minuten wird das Ergebnis per E-Mail verschickt. Auch hier ist gegebenfalls ein ärztliches Attest inklusive.

Bis zu 500 Personen sollen am Moritzplatz täglich auf das Coronavirus getestet werden. Foto: Jörg Carstensen/dpa

ASB Regionalverband Berlin-Nordwest im Bergmannkiez, Gneisenaustraße 40, 10961 Berlin-Kreuzberg, täglich von 16 bis 20 Uhr, Terminreservierung unter asb-berlin-nordwest.de/corona.

Für Privatpersonen kostet ein Antigentest 39 Euro. Das Ergebnis gibt es nach ungefähr 15 bis 20 Minuten.

„Mein Corona Schnelltest“, Wriezener Karree 15, 10243 Friedrichshain, meincoronaschnelltest.de.

Ein Antigentest kostet 35,90 Euro. Das Ergebnis liegt nach 15 bis 30 Minuten via E-Mail vor.

Bezirk Lichtenberg

Covid Test Berlin, Landsberger Allee 270, 10367 Berlin, täglich von 12 bis 20 Uhr, Terminvereinbarung unter covidtest.berlin.

Diese Teststelle bietet zusätzlich ein Drive-In, so dass der Abstrich aus dem Auto heraus gemacht werden kann.

Hier kostet der Schnelltest 29,90 Euro und das Ergebnis wird nach 30 Minuten per E-Mail versendet. Für 10 Euro mehr lässt sich ein "personalisierter" Test buchen. Dabei erhalten Getestete zusätzlich ein offizielles Dokument über das Testergebnis, "falls man was für den Arbeitgeber braucht", erklärt eine Sprecherin der Teststelle.

Teststellen in der City-West

Corona-Testzentrum in Charlottenburg/Westend, Württembergallee 1 (Ecke Heerstraße 12-16), 14052 Berlin, Montag bis Freitag 10 bis 18, Samstags und Sonntags 11 bis 15 Uhr geöffnet, Terminvereinbarung über 0151/10362370 oder berlin-corona-test.de/.

In dem Charlottenburger Testzentrum kostet ein Antigentest 46 Euro. Das Ergebnis liegt innerhalb von 60 Minuten vor.

Auch ein PCR-Test wird angeboten. Für 86 Euro erfährt der Getestete innerhalb on 24 bis 48 Stunden, ob er infiziert ist.

Corona-Testzentrum Süd, Lichterfelder Weg 5, 14167 Berlin-Lichterfelde, nur Samstags und Sonntags von 8 bis 16 Uhr geöffnet, ohne Terminvereinbarung, Informationen über corona-schnelltest.berlin. Bei Fragen ist die Hotline Mittwoch bis Sonntag von 8 bis 18 Uhr erreichbar +49(0)30-959 999051.

Hier wird ein Antigentest für 83,50 Euro und ein Antikörpertest für 39,95 Euro angeboten. Das Ergebnis beider Tests gibt es innerhalb einer Stunde via E-Mail

Teststelle am Flughafen BER

Die Corona-Teststelle am Flughafen bietet täglich von 7 bis 19 Uhr, auch am Wochenende und den Feiertagen, eine PCR-Testung an. Der Test kostet 59 Euro und das Ergebnis soll nach 24 Stunden vorliegen. Mehr Informationen sowie Terminvereinbarung unter centogene.com.