5000 Demonstrationen gab es im vergangenen Jahr in Berlin, also etwa 14 am Tag. In den kommenden Tagen wird diese Zahl weit übertroffen, Sonnabend und Montag sind jeweils mehr als 30 angemeldet bei der Polizei, Donnerstag und Sonntag um die 20. Darunter sind große Demos und Kundgebungen gegen die Corona-Regeln, zum Nahost-Konflikt und gegen die steigenden Mietpreise in der Stadt. Für die Polizei stellt sich erneut eine besondere Herausforderung, vor allem wegen der noch nicht beendeten Corona-Pandemie.

Die Demonstranten müssen Masken tragen und Abstände einhalten, aber nicht alle halten sich an die Vorschriften. Schon im Herbst hatte die Polizei Wasserwerfer auffahren lassen, um eine große Demonstration von Kritikern der Corona-Regeln zu zerstreuen.

Zuletzt löste sie zwei Demonstrationen in Neukölln auf: von linken Gruppen am 1. Mai und von Palästinenser-Initiativen am 15. Mai. Heftige Krawalle folgten. Hartes Durchgreifen bei Verstößen kündigte Polizeipräsidentin Barbara Slowik auch für die nächste Zeit an.

Anti-Israel-Demo am Mittwoch auf dem Alexanderplatz

Am Mittwochabend sind zwei Demos wichtig: Am Alexanderplatz gehen ab 18 Uhr 500 Demonstranten unter dem Motto „Gegen die israelische Aggression in Palästina“ auf die Straße.

Ab 19 Uhr erinnert ein Fahrradkorso beim jährlichen weltweiten „Ride of Silence“ an die in Berlin tödlich verunglückten Radfahrer. Die Teilnehmer wollen nach Angaben des ADFC schweigend und zum Teil in weißer Kleidung. Die Strecke führt vom Brandenburger Tor durch die westliche Innenstadt, Schöneberg, Neukölln und Kreuzberg zum Roten Rathaus, vorbei an Orten, an denen Radfahrer starben.

Pro-Israel-Demo am Donnerstag am Brandenburger Tor

Die Unterstützer Israels rufen am Donnerstag zu einer großen Demonstration „Solidarität mit Israel - Gegen jeden Antisemitismus“ am Brandenburger Tor auf. Unter den angekündigten Rednern sind Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD), Justizministerin Christine Lambrecht (SPD), der israelische Botschafter sowie Bundespolitiker von CDU, FDP, Linken und Grünen. Auch Berliner Landespolitiker kündigten ihre Teilnahme an.

Autokorso gegen die Corona-Regeln am Freitag

Für die Polizei wird es jetzt besonders schwierig. Eine Reihe von Protestveranstaltungen von Kritikern der Corona-Einschränkungen sind ab heute und am Pfingstwochenende angemeldet.

Ab 18 Uhr sind am Freitag vier Autokorsos vom Stadtrand in die Innenstadt mit zusammen 3000 Teilnehmern angekündigt. Das nennt sich: „Freie Fahrt für ein freies Leben. Für mehr Menschlichkeit in dieser Zeit“. Endplatz ist der Theodor-Heuss-Platz in Westend.

Zudem gibt es wie in den Vorwochen von 18 bis 22 Uhr einen Autokorso mit etwa 300 Personen unter dem Motto "Kritik an den Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Infektionsschutzgesetz. Wir stehen auf, gegen die Arroganz und Ignoranz der Regierung der BRD."

Protest von Querdenkern und pro-palästinensische Demo am Samstag

Um 12 Uhr beginnt eine große Demonstration gegen die Corona-Gesetze. Aus vier Richtungen wollen die Teilnehmer zum Großen Stern und der Straße des 17. Juni laufen. Angemeldet sind 16.000 Menschen. Ob es tatsächlich so viele werden, ist offen. Auch am Brandenburger Tor ist eine Kundgebung geplant. Angekündigt sind auch Gegendemonstrationen.



Ab 15 Uhr steht wieder eine pro-palästinensische Demonstration zum Konflikt mit Israel an: Titel „Nahostkonflikt“. Vom Südstern in Kreuzberg geht es mit 2000 Teilnehmern zum Hermannplatz in Neukölln und weiter zum Kottbusser Tor.

Demo gegen hohe Mieten am Sonntag

Das Bündnis Mietenwahnsinn ruft zum Protest gegen teures Wohnen auf. Die Veranstalter wollen ab 13 Uhr 10.000 Menschen mobilisieren. Das Motto lautet: „Gegen den Mietenwahnsinn. Jetzt erst recht“. Die Strecke führt vom Potsdamer Platz zum Nollendorfplatz.

Außerdem wollen wieder 16.000 Kritiker der Corona-Regeln protestieren, wie bereits Sonnabend. Losgehen soll es ab 13 Uhr kit Kundgebungen zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Ob die Teilnehmerzahl realistisch ist, wird die Polizei nach dem Sonnabend wissen.

Radrundfahrt gegen den Ausbau der A100 am Montag

Tausende Radfahrer wollen mit einer großen Rundfahrt "A100 stoppen - Lebenswertes Berlin für alle" gegen den Weiterbau des Milliardenprojektes protestieren, und zwar auch auf einem Abschnitt der A100. Autofahrer müssen dann einen Umweg fahren. Der Radkorso beginnt am Bundesverkehrsministerium in der Invalidenstraße und führt über den Tempelhofer Damm zur A100 und dann nach Neukölln. (mit dpa)