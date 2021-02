Viel Sonne am Sonntag in Berlin - Polizei kündigt Kontrollen an

Wegen des schönen Wetters mit viel Sonne und angenehmen Temperaturen ist die Berliner Polizei am Sonntag zu verstärkten Kontrollen der Corona-Regeln ausgerückt. Fokus der Schwerpunktkontrollen sind innerstädtische Parkanlagen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Beamt:innen sollen dort auf die Einhaltung der Mindestabstände hinweisen und größere Gruppenbildungen vermeiden.



Dabei gab es laut dem Polizeisprecher bis zum Mittag keine besonderen Auffälligkeiten. Es seien vor allem Familien unterwegs, Alkohol werde kaum getrunken. Auch die Mindestabstände würden weitestgehend eingehalten. Raves oder andere illegale Veranstaltungen in Parkanlagen seien ihm weder vom Samstag, noch aus der Nacht bekannt. Allerdings hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag eine illegale Party mit 33 Leuten in einem Neuköllner Industriegebäude aufgelöst.

Ein Tagesspiegel-Kollege berichtet aus dem Mauerpark in Prenzlauer Berg, dass die Beamt:innen dort Leute auf das Alkoholverbot in Parkanlagen hinwiesen, das nach der aktuellen Infektionsschutz-Verordnung weiterhin gilt. Außerhalb von Parks ist der Verzehr von alkoholischen Getränken seit dem 14. Februar wieder erlaubt.

Insbesondere kontrollierten die Beamt:innen laut dem Polizeisprecher im Mauerpark, auf dem Tempelhofer Feld, im Görlitzer Park, der Hasenheide und dem Park am Gleisdreieck. Das höchste Besucheraufkommen habe es bisher in den Gärten der Welt in Marzahn (1800 Menschen) und im Volkspark Friedrichshain (2000 Menschen) gegeben.

Bereits am Samstag hatten zahlreiche Menschen den Wetterumschwung genutzt und einen Tag in der Sonne verbracht. Am Sonntag war in Berlin sogar mit bis zu 16 Grad gerechnet worden, dazu viel Sonne und sehr milde Luft. Nur vereinzelt sollten dünne Schleierwolken den blauen Himmel verdecken.

Laut den derzeit geltenden Corona-Regeln sind die Bürger in Berlin dazu angehalten, die sozialen Kontakte zu anderen Menschen, die nicht zum eigenen Haushalt gehören, auf das „absolut nötige Minimum“ zu reduzieren und die eigene Wohnung nur aus „triftigen Gründen“ zu verlassen. Darunter zählen etwa die individuelle stille Einkehr in Kirchen, Moscheen oder Synagogen und Bewegung und Sport im Freien. (mit dpa)