1132 Neuinfektionen, sieben weitere Tote - doch R-Wert sinkt weiter

Die Gesundheitsverwaltung hat am Mittwoch 1132 Neuinfektionen in Berlin registriert. Das sind deutlich weniger als der Höchstwert von 1554 am Dienstag. Allerdings weist der aktuelle Lagebericht für Neukölln und Steglitz-Zehlendorf keine neuen Fälle aus. Eine Sprecherin der Gesundheitsverwaltung bestätigte die Vermutung, dass beide Bezirke erst nach der Frist von 12 Uhr ihre Werte übermittelt hatten und diese nun am Donnerstag nachträglich in die Statistik einfließen werden. Weiterhin auf Rot steht die Corona-Ampel für die Sieben-Tage-Inzidenz: Sie steht berlinweit bei 187,3, ein leichter Rückgang von 192,6 am Vortag - was aber auch an möglichen Nicht-Meldungen liegen könnte.

Sieben weitere Todesfälle ließen sich am Mittwoch auf eine Covid-19-Erkrankung zurückführen. Seit Beginn der Pandemie sind somit 321 Menschen in Berlin am Coronavirus gestorben. Wegen schwerer Verläufe liegen derzeit 981 Betroffene in den Kliniken der Stadt, davon müssen 268 auf Intensivstationen behandelt werden. Das sind sieben mehr als am Vortag. Die Auslastung der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten ist somit erneut geringfügig von 21,4 auf 21,7 Prozent gestiegen. Die Ampel steht auf Gelb, ab 25 Prozent würde sie auf Rot springen.

Weiterhin auf Grün steht die Ampel für die Reproduktionszahl. Sie ist von 1,04 über 0,88 auf nunmehr 0,74 gesunken. Theoretisch geben also vier Infizierte das Virus an drei andere Berlinerinnen und Berliner weiter. Den R-Wert dauerhaft unter 1 zu drücken, ist ein Schlüssel, um den exponenziellen Anstieg der Infektionszahlen zu durchbrechen. Wenn sich die Entwicklung der vergangenen drei Tage verstetigen sollte, wäre das ein gutes Zeichen. Allerdings gab es in der Vergangenheit immer wieder Schwankungen von Tag zu Tag.