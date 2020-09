Die Zahl der registrierten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Berlin war am Freitag zum zweiten Mal in Folge zweistellig: Nach 139 am Donnerstag meldeten die Gesundheitsämter nun 126 neue Fälle. Das geht aus dem täglichen Lagebericht der Senatsgesundheitsverwaltung hervor. Friedrichshain-Kreuzberg hat mit 41,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche die höchste so genannte Sieben-Tage-Inzidenz. Auch drei weitere Bezirke weisen erhöhte Werte auf. Alle drei Corona-Ampeln stehen gleichwohl auf Grün, die Reproduktionszahl R liegt bei 0,60. (Mehr dazu unten im Newsblog.)

Rettungseinsatz am Morgen: Sieben Bewohner zweier Senioreneinrichtungen in Schöneberg und Gesundbrunnen wurden am Freitag mit Atembeschwerden und Verdacht auf eine Corona-Infektion in Kliniken gebracht. In dem Schöneberger Heim gibt es 20 bestätigte Infektionen.

Er wurde mit einem größeren Infektionsaufkommen in einem Neuköllner Wohnblock in Verbindung gebracht: Nun ist der Pfarrer einer Pfingstgemeinde nach einer Corona-Infektion gestorben.

