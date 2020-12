Corona-Lage an Berliner Schulen entspannt sich ein wenig

Laut den am Freitagnachmittag veröffentlichten Zahlen der Bildungsverwaltung sind momentan 1012 Schülerinnen und Schüler mit dem Coronavirus infiziert, rund 150 weniger als noch in der vergangenen Woche. Auch die Zahl der infizierten Lehrkräfte geht leicht zurück: von 407 auf 387. Insgesamt sind damit 600 Lerngruppen beziehungsweise Klassen an den allgemeinbildenden Schulen in Quarantäne, auch das ist ein Rückgang um fast zehn Prozent (Vorwoche 651). Gegen diesen Trend gibt es mit 16 Schulen jetzt aber fünf mehr, die in der Stufe „Rot“ eingeordnet sind, also im Schichtsystem unterrichten. Darunter ist das Barnim-Gymnasium in Lichtenberg sowie neu der Campus Rütli in Neukölln. 180 stehen auf der Stufe „Orange“ (Vorwoche: 205), 580 auf der Stufe „Gelb“ (Vorwoche: 566). 40 sind jetzt bei „Grün“ eingeordnet, das sind die Schulen, in denen es am wenigsten Einschränkungen gibt (Vorwoche: 35).

Dass sich die Lage in Berlin insgesamt leicht gebessert hat, geht auch aus aktuellen Zahlen der Kultusministerkonferenz hervor, die allerdings auf dem Stand der letzten Novemberwoche sind. Zu diesem Zeitpunkt waren 18.760 Schülerinnen und Schüler in Berlin in Quarantäne, nach mehr als 20.000 in der Woche zuvor. Die Bildungsverwaltung selber veröffentlicht die absolute Zahl der in Quarantäne befindlichen Schülerinnen und Schüler nicht. Wie viele Lehrkräfte sich in Berlin wegen des Kontakts mit Infizierten isolieren müssen, ist nicht bekannt. Unter den Bezirken ist nach wie vor Mitte derjenige mit der kritischsten Situation an den Schulen. Hier waren 107 Klassen geschlossen, das Niveau entspricht dem der Vorwoche. Es folgen Reinickendorf (67), Marzahn-Hellersdorf (59) und Pankow (58). Deutlich verbessert hat sich die Lage erneut in Neukölln. Hier sind noch 47 Klassen geschlossen, nach 67 in der Vorwoche. (Tilmann Warnecke)